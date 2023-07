Was von der Königstraße übrig blieb

18 Der Königsbau stand schon 1942. Vieles anderes auf der Königstraße ist verschwunden, wie unsere Bildergalerie zeigt. Foto: Stadtarchiv

Die Königstraße kennt man heute als Flanier- und Shoppingmeile. 1942 sah sie noch ganz anders aus. Dann kamen Bomben und Abrissbirne.









Stuttgart - Es ist nicht so, dass die Königstraße den mit der Bahn anreisenden Besucher ganz anders begrüßt als vor dem Krieg. Wer aus dem Hauptbahnhof tritt, sieht am Entree der wohl bekanntesten Straße Stuttgarts auch heute den Hindenburgbau. Erahnt in der Ferne den Schlossplatz, die Säulen des Königsbaus. Und sieht jede Menge Gewusel.