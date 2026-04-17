Am 21. April wäre die Queen 100 geworden. Zum Jubiläum widmet ihr das ZDF eine ungewöhnliche Doku: Statt offizieller Auftritte stehen die Menschen im Mittelpunkt, die ihr am nächsten waren - und überraschende Geschichten zu erzählen haben, wie Royal-Expertin Julia Melchior im Interview verrät.
Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) erzählt die Dokumentation "Die Queen und ich" (21. April, 20:15 Uhr, ZDF) die Geschichte der wohl berühmtesten Monarchin der Welt auf ungewöhnliche Weise - durch die Augen der Menschen, die ihr bei ihren repräsentativen Aufgaben am nächsten standen.