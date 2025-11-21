Goldie Hawn wird 80. Das Lebenselixier der Hollywood-Ikone: ihre positive Weltsicht und ihre seit 1983 bestehende, wilde Ehe mit Kurt Russell. Sie begann als TV-Wirbelwind, holte sich früh einen Oscar, durchstand so manche Krise und fand in Tochter Kate Hudson eine kongeniale Gefährtin.
Ihr Leben liest sich wie ein Hollywood-Roman: Goldie Hawn feiert am 21. November ihren 80. Geburtstag. Mit Charme und Selbstironie bringt sie seit Jahrzehnten ganze Generationen zum Lachen, wird in jungen Jahren Oscarpreisträgerin und findet in Filmpartner Kurt Russell (74) ihren kongenialen Lebensgefährten. Eine schier unendliche Liebe ohne Trauschein. Zu Tochter Kate Hudson (46) pflegt sie ein fast siamesisches Verhältnis. Mit ihrem Schulprojekt "MindUp" unterstützt sie Kinder mental. Hollywoods Sonnenschein beweist, dass echte Strahlkraft von innen kommt - und bis ins hohe Alter ungebrochen leuchtet.