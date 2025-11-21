Ihr Leben liest sich wie ein Hollywood-Roman: Goldie Hawn feiert am 21. November ihren 80. Geburtstag. Mit Charme und Selbstironie bringt sie seit Jahrzehnten ganze Generationen zum Lachen, wird in jungen Jahren Oscarpreisträgerin und findet in Filmpartner Kurt Russell (74) ihren kongenialen Lebensgefährten. Eine schier unendliche Liebe ohne Trauschein. Zu Tochter Kate Hudson (46) pflegt sie ein fast siamesisches Verhältnis. Mit ihrem Schulprojekt "MindUp" unterstützt sie Kinder mental. Hollywoods Sonnenschein beweist, dass echte Strahlkraft von innen kommt - und bis ins hohe Alter ungebrochen leuchtet.

Ein Mädchen mit Funkeln im Blick Ihrem Lächeln konnte sich keiner entziehen. In den 60er-Jahren tanzt sich Goldie Hawn durch Liveshows in Washington und New York - leichtfüßig, unbeschwert und mit diesem besonderen Funkeln in den Augen. Niemand ahnt damals, dass aus dem goldblonden Wirbelwind einmal eine der strahlendsten Leinwandikonen Hollywoods werden würde. Ende der 60er-Jahre nimmt sich die Tochter eines Musikers in Comedyshows wie "Laugh-In" oder "Good Morning, World" als "dummes Blondchen" selbst auf den Arm und wird über Nacht zum Publikumsliebling und It-Girl. Ihr Filmdebüt gibt sie 1968 mit 21 Jahren in "The One and Only, Genuine, Original Family Band" - und begegnet erstmals einem gewissen Kurt Russell. Zu früh. Kurt ist damals erst 16 und ihre goldene Zeit als Paar muss noch 15 Jahre warten.

Der märchenhafte Durchbruch - und ein Oscar

Goldie Hawns Aufstieg verläuft rasant. In der Komödie "Die Kaktusblüte" brilliert sie an der Seite der Film-Ikonen Ingrid Bergman (1915-1982) und Walter Matthau (1920-2000). Ihr Lohn: Mit gerade erst 24 Jahren erhält Hawn 1970 den Oscar als beste Nebendarstellerin. Von da an prägt sie eine ganze Ära. Ob in "Ein Vogel auf dem Drahtseil", "Der Tod steht ihr gut" oder "Der Club der Teufelinnen": Sie verkörpert Frauen, die Herz, Chaos und Durchsetzungsvermögen miteinander vereinen - einzigartig, witzig, ein bisschen wild und immer voller Wärme. Selbst in Stressmomenten beruhigt sie am Drehort Cast und Crew mit ihrem typischen Optimismus: "Honey, wir schaffen das schon."

Weisheit aus Licht und Leben

Hinter dem Glitzer verbirgt sich eine Frau, die als junge Frau selbst von Zweifeln befallen war. Dem Guardian verrät sie: "Es war eine sehr seltsame Zeit, ein schneller Aufstieg zum Ruhm. Ich war verunsichert. Mit 21 ging ich zum Psychologen und setzte die Therapie etwa acht Jahre lang fort, um mehr darüber zu erfahren, wie ich meine Freude wiederfinden könnte." Damals entdeckt sie das Meditieren als Kraftquelle für sich. Die Erfahrungen von damals führen sie später zu ihrer eigenen Stiftung. Stolz ist sie vor allem auf ihr Herzensprojekt "MindUp." Darin unterstützt sie Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu mentaler und emotionaler Gesundheit, indem sie ihnen Pädagoginnen und Psychologinnen zur Seite stellt. "Wir bringen Kindern bei, dass ihr Gehirn ein Muskel ist, der mit positivem Gedanken gefüttert werden kann", erklärt sie auf Instagram. Ihre Stiftung sei das Werk, auf das sie am stolzesten sei - noch vor ihren Filmerfolgen.

Goldie und Kurt - und das spektakuläre erste Date

1968 waren beide noch zu unreif - 1983 funkt es dann umso gewaltiger. Ursprünglich war Superstar Kevin Costner (70) für die männliche Hauptrolle im Kriegsfilm "Swing Shift - Liebe auf Zeit" vorgesehen. Doch als dieser absagt, springt Kurt Russell ein - eine wahrlich lebensverändernde Entscheidung. Am Set flammt schnell die alte Anziehungskraft wieder auf. Eines Abends lädt Russell Goldie Hawn zum Swing-Tanzen ein - ausgerechnet in den Playboy-Club von Los Angeles. Doch beide tanzen keinen Schritt. Sie unterhalten sich ohne Punkt und Komma und beschließen, dass sie den Abend in Zweisamkeit fortsetzen wollen. Aber wo? Russell wohnt damals bei seinem Schwager. Hawns frisch erworbene Villa wird gerade aufwendig umgebaut. Beide brechen buchstäblich in Hawns eigenes Haus ein - und werden prompt von einer Polizeistreife beim Tête-à-tête ertappt. Beide schicken die Polizeibeamten nach Hause - und sind bis heute ein Paar.

"Familie, Spaß, Lachen, Sex" als Glücksrezept

Hawn und Russell sind mehrfache Großeltern, haben seit 2017 beide einen Stern auf dem legendären Walk of Fame und lieben sich, wie es scheint, wie am ersten Tag. Was sie zusammenhält? "Familie, Spaß, Lachen, Sex", fasst Hawn im März im US-Magazin "People" zusammen. Die Frage nach dem fehlenden Trauschein zieht sich wie ein roter Faden durch alle Interviews seit 1983. Legendär ist ihr gemeinsamer Auftritt als Laudatoren-Paar bei der Oscarverleihung 1989. Beide scherzen über ihren Beziehungsstatus "not married." Goldie Hawn will Kurt Russell auf offener Bühne zu einem Heiratsantrag hinreißen, doch der lässt sich nicht locken. "Es geht nicht um den Trauschein", sagt Goldie Hawn nach über vierzig Jahren Partnerschaft, "sondern um zwei Menschen und ihren Willen, zusammen zu bleiben." Und Russell ergänzt: "Wir haben unsere Kinder gefragt, ob es ihnen etwas ausmacht. Aber es ist ihnen egal, ob wir verheiratet sind oder nicht."

Das Herz ihrer Welt: Tochter Kate

Auch wenn sie zu ihren beiden anderen Kindern Oliver (49) und Wyatt (39) ein enges Verhältnis pflegt: Goldie Hawns Verbindung zu ihrer Tochter, Hollywoodstar Kate Hudson (46), gehört zu ihren größten Schätzen. Mutter und Tochter teilen nicht nur die filmische Begabung, sondern auch dieselbe Leichtigkeit. Als Vertreterinnen von Moderatorin Ellen DeGeneres (67) bei deren Show vor sechs Jahren hotten beide zu Disco-Rhythmen inmitten des Publikums ab, als gäbe es kein Alter. Mutter und Tochter zeigen sich zusammen auf dem roten Teppich, verbringen aber auch abseits des Glamours viel Zeit miteinander und philosophieren über das Leben. Ihre Botschaft durch die Jahrzehnte ihres Lebens: Zwischen uns passt kein Blatt. Und: Familie bedeutet alles.

An ihrem 80. Geburtstag verzichtet Hawn deshalb auch auf eine große Gala und feiert ihn lieber im engsten Familienkreis, wie Sohn Oliver dem US-Magazin "People" verriet. Kein gleißender Auftritt im Glamour-Look also. Schon eher möglich ist, dass Goldie Hawn bei den Feier-Vorbereitungen in Sportklamotten und mit Putzlappen durch ihre Wohnung tanzt - ganz uneitel wie in vielen ihrer humorvollen und inspirierenden Instagram-Videos. Wie auch immer sie ihren runden Ehrentag verbringt: Hollywood und Millionen Fans feiern an diesem Tag einen Menschen, der mit seinem Lachen, seiner Verletzlichkeit und seiner Liebe die Herzen mehrerer Generationen berührt hat und weiterhin erstrahlen lässt.