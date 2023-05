20 Sophia Rudolph ist im Restaurant Lovis angekommen. Foto: © Wilmina | Foto: Patricia Parinejad/PATRICA PARINEJAD

Von Lyon nach Charlottenburg: Sophia Rudolph hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Jetzt kocht sie im wunderschönen Restaurant Lovis, das in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin beheimatet ist.









Es war einmal. So beginnen Märchen. So beginnt die Geschichte dieses Gebäudes im Berliner Westen in der Kantstraße. Es war einmal ein Frauengefängnis. Es stand viele Jahre leer, bevor es von einem Architektenpaar nicht nur aus dem viel zitierten Dornröschenschlaf geweckt, sondern schlichtweg verwandelt wurde. Das Frauengefängnis ist nun ein Hotel namens Wilmina, was ein Wahnsinn wie auch Wagnis ist, wenn man kleine, dunkle Zellen in zeitgeistige, blütenweiße Schlafzimmer mit schicken, wohlduftenden Bädern verwandeln möchte.