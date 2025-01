Wie in "This is Us" Milo Ventimiglias Haus ist abgebrannt

Wenn das Leben die Kunst nachahmt: "This is Us"-Star Milo Ventimiglia hat bei den Bränden in Kalifornien sein Haus verloren - eine erschreckende Ähnlichkeit zu seiner Serienfigur. Zudem steht der Schauspieler kurz vor der Geburt seines ersten Kindes.