Großes Glück für Renata und Valentin Lusin: Das «Let's Dance»-Paar hat ein zweites Kind bekommt. Renata Lusin spricht von einer «wunderschönen Geburt».

Düsseldorf/Leverkusen - Die beiden "Let's Dance"-Profitänzer Renata und Valentin Lusin sind erneut Eltern geworden. Das Paar veröffentlichte ein Foto von sich auf Instagram - küssend und mit einem in eine Decke eingewickelten Säugling. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft!", schrieb Renata Lusin dazu. Die kleine Tessa sei am Donnerstag nach einer "wunderschönen Geburt" zur Welt gekommen. "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen."

Sowohl Renata als auch Valentin Lusin sind Profitänzer und wurden durch die RTL-Show "Let's Dance" bekannt. Beide kennen sich schon seit mehr als 20 Jahren - einst führte sie ein Inserat zusammen. Renata Lusins Mutter hatte damals einen Tanzpartner für ihre Tochter gesucht. Kurz darauf begann die Liebesgeschichte der beiden.

2024 kam bereits Tochter Stella zur Welt. Vor ihrer Geburt waren die Lusins sehr offen mit ihrem Wunsch umgegangen, endlich Eltern zu werden. Renata hatte mehrere Fehlgeburten erlitten.

Valentin Lusin konnte sich ganz auf die Familie konzentrieren

Die frohe Kunde von Stellas kleiner Schwester verbreitete sich nun rasend schnell in der sogenannten "Let's Dance"-Familie. "Wunderbar, eure Familie wächst weiter und die kleine Tessa wird euch ganz bestimmt genauso viel Freude, Liebe und unvergessliche Momente schenken wie eure kleine Stella", schrieb unter anderem Tanzjuror Joachim Llambi - ansonsten eher für seine kernigen Urteile bekannt - unter das Baby-Foto.

Für Valentin Lusin kommt das private Glück nur wenige Wochen nach einem kleinen Rückschlag bei "Let's Dance". In der aktuell laufenden 19. Staffel war er Anfang März an der Seite von Tanzpartnerin Sonya Kraus (52) überraschend schon in der ersten regulären Folge ausgeschieden.