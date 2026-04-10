Großes Glück für Renata und Valentin Lusin: Das «Let's Dance»-Paar hat ein zweites Kind bekommt. Renata Lusin spricht von einer «wunderschönen Geburt».
Düsseldorf/Leverkusen - Die beiden "Let's Dance"-Profitänzer Renata und Valentin Lusin sind erneut Eltern geworden. Das Paar veröffentlichte ein Foto von sich auf Instagram - küssend und mit einem in eine Decke eingewickelten Säugling. "Yuhuuu! Wir haben es geschafft!", schrieb Renata Lusin dazu. Die kleine Tessa sei am Donnerstag nach einer "wunderschönen Geburt" zur Welt gekommen. "Wir halten unser zweites Wunder in den Armen."