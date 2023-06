1 Trauer um die Toten in Kiew. Foto: Imago//Ruslan Kaniuka

Die Ukraine erwehrt sich mit westlicher Hilfe eines mörderischen Angriffs von Seiten Russlands. Der Westen muss seinen Pazifismus hinterfragen. Und die Kirche schwankt zwischen Friedenssehnsucht und Entschlossenheit, das Mögliche zu tun.









Frieden auf Erden. Das ist die Weihnachtshoffnung in aller Kürze. In diesem Jahr ist sie besonders ohrenbetäubend. Die Sehnsucht nach Frieden auf dieser Welt und in Europa, in der Ukraine, ist so groß wie die Ratlosigkeit, wie dieser Friede endlich gelingen kann. Längst ist deutlich, dass ein schnelles Ende des russischen Angriffskriegs nicht in Sicht ist. Ist der Satz „Frieden schaffen ohne Waffen“ noch mehr als ein Satz für Weihnachtspredigten?