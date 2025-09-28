Die Kinotipps im Oktober: The Rock trifft The Boss auf Amrum

"Diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten" - diesen Satz sieht das Kinopublikum im Oktober in ungewöhnlich hoher Frequenz.
Ein bei den Academy Awards gerne gesehenes Genre feiert im Oktober Hochkonjunktur: Traditionell dürfen sich Biopics und deren Hauptdarsteller oftmals und in regelmäßigen Abständen auch erfolgreich über Oscarnominierungen freuen. Aus dem Programmkalender für die kommenden Kinowochen stechen mit "The Smashing Machine" und "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" eine Sportler- und eine Musikerbiografie besonders hervor. Doch auch Fatih Akins (52) "Amrum" hat autobiografische Anleihen.