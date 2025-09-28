Die Kinotipps im Oktober: The Rock trifft The Boss auf Amrum

Ein bei den Academy Awards gerne gesehenes Genre feiert im Oktober Hochkonjunktur: Traditionell dürfen sich Biopics und deren Hauptdarsteller oftmals und in regelmäßigen Abständen auch erfolgreich über Oscarnominierungen freuen. Aus dem Programmkalender für die kommenden Kinowochen stechen mit "The Smashing Machine" und "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" eine Sportler- und eine Musikerbiografie besonders hervor. Doch auch Fatih Akins (52) "Amrum" hat autobiografische Anleihen.

"The Smashing Machine", 2. Oktober Mark Kerr (Dwayne Johnson) ist eine Legende der Mixed Martial Arts - unnachgiebig im Ring, rastlos und zerrissen im Leben. Kerrs rauschhaftes Leben schwankt zwischen Höhenflug, Erfolgsdruck und dem Kampf gegen die eigenen Dämonen, die sich als weit widerstandsfähiger als seine realen Kontrahenten im Ring herausstellen.

Einschätzung:

Ob "Wie ein wilder Stier" mit Robert De Niro, "The Fighter" mit Mark Wahlberg, "Bleed For This" mit Miles Teller oder "Ali" mit Will Smith - Biopics über reale Profikämpfer sind allein deshalb so beliebt, weil sie glaubwürdige Rückschläge und triumphale Comeback-Geschichten erzählen. Bekanntlich schreibt das Leben zuweilen die heftigsten Drehbücher. Angesichts der aufgezählten Beispiele wirkt die Lebensgeschichte von Mark Kerr aber beinahe bodenständig. Bahnbrechend Neues präsentiert "The Smashing Machine" erzählerisch zwar nicht, dafür ist es höchst interessant, Action-Koloss "The Rock" zur Abwechslung in einer emotional zerbrechlichen Rolle zu sehen.

"Amrum", 9. Oktober

Amrum, Frühjahr 1945. Seehundjagd, Fischen bei Nacht, Schuften auf dem Acker, nichts ist zu gefährlich oder zu mühsam für den zwölfjährigen Nanning (Jasper Billerbeck), um seiner Mutter in den letzten Kriegstagen zu helfen, die Familie zu ernähren. Mit dem ersehnten Frieden kommen allerdings völlig neue Konflikte, und Nanning muss lernen, seinen eigenen Weg zu finden.

Einschätzung:

Das Coming-of-Age-Drama, das auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs und vor allem des Drehbuchautors Hark Bohm basiert, feierte bereits im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere und kam bestens beim internationalen Publikum an. "Amrum" ist womöglich Akins persönlichster Film, der sich ähnlich wie dessen Film "Tschick" ums Erwachsenwerden, um Familie und Freundschaft dreht.

"Springsteen: Deliver Me From Nowhere", 23. Oktober

Der heutige Weltstar Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) tüftelt im Jahr 1982 gerade an seinem Album "Nebraska" - aufgenommen zu einer Zeit, als der junge Musiker gerade an der Schwelle seines weltweiten Durchbruchs stand und darum rang, den Druck des Erfolgs mit den Geistern seiner Vergangenheit in Einklang zu bringen.

Einschätzung:

Das Biopic-Rad erfindet auch "Springsteen" nicht neu. Dafür gibt es inzwischen schlichtweg zu viele Filme mit dramaturgisch ähnlicher Bauart - sprich Erfolg und Ruhm auf der einen und die geplagte Künstlerseele auf der anderen Seite. Als sehenswert stellt sich diese zwar bekannte, aber in der Regel auch schmackhafte Rezeptur dennoch oft heraus. Dass das Leben und Wirken von Bruce Springsteen genug Stoff für einen fesselnden Film bietet, dürfte nicht nur für Fans von "The Boss" auf der Hand liegen. Und auch Jeremy Allen Whites Darstellung des Sängers weiß zu überzeugen.