Die Kinotipps im März: Von Oscar-Anwärter bis Wegwerf-Mensch

1 Unterschiedlich, gleichwohl sehenswert: "Für immer hier" (l.) und "Mickey 17". Foto: © Alile Onawale, VideoFilms, DCM / Courtesy of Warner Bros. Pictures

Im März stechen ein reales Drama, eine ungewöhnliche Sci-Fi-Welt und ein Märchen mit starken Anlaufschwierigkeiten bei den Kinoneuheiten heraus.











Link kopiert



Erst rund eine Woche nach der diesjährigen Oscarverleihung schafft es mit "Für immer hier" einer der Goldjungen-Anwärter auch in die deutschen Kinos. Wer hingegen Robert Pattinson (38) beim mehrfachen Ableben zusehen will, hat ab dem 6. März und dank "Mickey 17" die Gelegenheit dazu. Ob der Spruch "Was lange währt, wird endlich gut!" wirklich stimmt, muss derweil Disneys "Schneewittchen"-Realverfilmung beweisen.