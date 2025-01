Die eine zieht in den Dschungel, die andere nach Mailand: Während es um Boris Becker (57) ruhig geworden ist, sind seine Ex-Frauen rastlos. Lilly Becker (48) fristet ab dem 24. Januar ihr Dasein im RTL-Dschungelcamp in Australien und Barbara Becker (58) kehrt nach Europa zurück.

25 Jahre lang war ihre Heimat Miami im amerikanischen Florida. Nun verabschiedete sich die Designerin vom Sunshine State und fliegt zurück in die europäische Heimat. Aber nicht Deutschland, sondern Italien wird ihr neues Zuhause werden. Für ihren Partner, einen italienischen Unternehmer, schlägt Barbara Becker in Mailand ihre Zelte auf.

Lesen Sie auch

Mit der "Bild"-Zeitung hat sie über die aufregende Zeit gesprochen: "Ich habe in Mailand jetzt eine Wohnung gefunden, die ich gerade einrichte. Da wohnt ja auch mein Freund Marcello. Es ist für mich nach 25 Jahren das erste Mal, dass ich wieder in Europa lebe." Über das Dolce Vita schwärmt sie: "Marcello kocht ganz toll Pasta. Ich habe jetzt eine pinkfarbene Küche in meiner Mailänder Wohnung. Die ist richtig retro."

Neustart in Mailand

Und was ist mit ihrer Traum-Immobilie mit Wasserzugang in Miami? "Ich kann dort ja mit mir alleine nicht mehr alles richtig ausfüllen - wenn ich mich nur noch zwischen Schlafzimmer, Küche und Garten aufhalte", scheint sie einen Verkauf in Betracht zu ziehen. Außerdem habe sie "endlich auch verstanden, dass die Kinderzimmer in Miami inzwischen leer sind".

An eine weitere Hochzeit denkt die 58-Jährige nach diesem großen Schritt allerdings nicht, verrät sie noch: "Es läuft alles super, wie es jetzt ist. Ich bin echt angekommen bei mir. Ich habe auch nicht so eine Disney-Fantasie, dass ich denke, dass eine Hochzeit unbedingt sein muss."

Ihre Beziehung mit dem Italiener machte Becker erst im September 2024 mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account offiziell. Darauf auch zu sehen: ihre Söhne Noah (31) und Elias (25) aus der Ehe mit Boris Becker. Die müssen in Zukunft nicht mehr weit reisen, wenn sie Mama oder Papa besuchen, denn der ehemalige Tennis-Held wohnt mit seiner neuen Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34) auch in Mailand. "Wir sind alle gut miteinander", betont Barbara Becker in dem Interview.