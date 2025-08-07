Die Kinderschwindlerin: TV-Komödie mit Multitalent Eko Fresh

Mit "Die Kinderschwindlerin" zeigt das ZDF eine erfrischende Komödie rund um Wohnungsnot, Familienchaos und die Frage, wie sich Lebensentwürfe verändern können. Mit dabei: Laura Storz - und Eko Fresh in einer überraschend anderen Rollen.
Mit "Die Kinderschwindlerin" bringt das ZDF eine charmante Komödie auf den Bildschirm, in der neben der sehr passend besetzten Schauspielerin Laura Storz (geb. 1995) auch Multitalent Eko Fresh (41) überzeugt. Die 90-minütige Produktion wird am 7. August um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.