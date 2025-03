Die Kieler Ära endet: Borowski und das Haupt der Medusa: Der letzte Milberg-Tatort

1 "Borowski und das Haupt der Medusa": Das altbekannte Kiel-Team ist nach dem Sonntagabend Geschichte: Axel Milberg geht in "Tatort"-Rente, Almila Bagriacik bleibt weiter aktiv. Foto: NDR/Thorsten Jander/Sabrina Raap

Zum allerletzten Mal geht Klaus Borowski alias Axel Milberg in Kiel in einem "Tatort" auf Verbrecherjagd. Lohnt sich das Einschalten bei "Borowski und das Haupt der Medusa"?











Gut, besser, Borowski. Es ist einfach jammerschade, dass Klaus Borowski nach dem kommenden Sonntagabend kein Teil mehr des "Tatort"-Universums sein wird. "Borowski und das Haupt der Medusa" (20:15 Uhr, Das Erste) ist sein letzter Fall. Warum das so traurig ist? Das liegt in erster Linie an der liebenswerten und zugleich verschrobenen Figur, die Hauptdarsteller Axel Milberg (68) seit 2003 verkörperte, und an den immer wieder wie die Faust aufs Auge passenden Drehbüchern, die in 44 Fällen umgesetzt wurden.