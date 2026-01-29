Andrea Berg hat ihren 60. Geburtstag gefeiert, denkt aber nicht ans Aufhören. Die Schlagerkönigin plant neue Musik und große Tourneen. Wir zeigen Highlights ihrer Karriere.
Andrea Berg, die unbestrittene Schlagerkönigin Deutschlands, hat am Mittwoch, 28. Januar, ihren 60. Geburtstag gefeiert. Eine große Gala mit Blitzlichtgewitter und Bühnenshow gab es nicht: Wie die Künstlerin aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) der Deutschen Presseagentur dpa vorab verraten hatte, feierte sie im kleinen Kreis in den Bergen.