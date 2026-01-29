Andrea Berg hat ihren 60. Geburtstag gefeiert, denkt aber nicht ans Aufhören. Die Schlagerkönigin plant neue Musik und große Tourneen. Wir zeigen Highlights ihrer Karriere.

Andrea Berg, die unbestrittene Schlagerkönigin Deutschlands, hat am Mittwoch, 28. Januar, ihren 60. Geburtstag gefeiert. Eine große Gala mit Blitzlichtgewitter und Bühnenshow gab es nicht: Wie die Künstlerin aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) der Deutschen Presseagentur dpa vorab verraten hatte, feierte sie im kleinen Kreis in den Bergen.

Doch an Ruhestand oder einen Rückzug von der Bühne ist nicht zu denken: Berg plant weiterhin Konzerte und neue Musik. Für den Herbst 2027 plant sie eine große Arenatour, verbunden mit einem neuen Album. Und bereits im Sommer 2026 stehen elf Open-Air-Konzerte an.

Andrea Berg wird 60 – und blickt auf eine sagenhafte Karriere zurück

Berg macht auch im Sweatshirt eine gute Figur – hier ein Bild von 2019. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Seit mehr als 30 Jahren steht Andrea Berg auf der Bühne. Ihre Karriere, die 1992 mit dem Debütalbum „Du bist frei“ begann, liest sich wie ein modernes Märchen: Aus der gelernten Arzthelferin ist längst eine Schlager-Ikone geworden. Sie hat Millionen Alben verkauft, zahllose Preise gewonnen und füllt regelmäßig große Hallen und Stadien.

Bestes Beispiel dafür ist wohl das alljährliche „Heimspiel“ in der Wir-machen-Druck-Arena in Aspach, zu dem jeden Sommer rund 40.000 Fans der Sängerin pilgern. Mit mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in Deutschland und einem „Best of“-Album, das sich sieben Jahre in den Charts hielt, zählt sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen des Landes. Insgesamt verkaufte sie über 16 Millionen Tonträger.

Den immensen Erfolg erklärt die Jubilarin selbst mit ihrer Authentizität und Bodenhaftung. „Ich bin stolz darauf, dass ich keine Kunstfigur bin, sondern ein echter Mensch mit Ecken, Kanten und Zweifeln“, sagte sie der dpa. Auch wenn sie auf der Bühne in Pailletten glitzert, sei sie im Alltag „lieber im Flanellhemd unterwegs“. Seit 2003 lebt sie mit ihrem Mann, dem Hotelier und Unternehmer Uli Ferber, in Aspach. Ihre Geburtsstadt Krefeld trage sie aber immer noch in sich, wie sie der Backnanger Kreiszeitung (BKZ) berichtete: „Man kann ein Mädchen aus dem Rheinland holen, aber nie das Rheinland aus einem Mädchen.“

Immer wichtig war Andrea Berg auch soziales Engagement – etwa für ein Hospiz und ein Kinderhaus in Krefeld. 2008 wurde Andrea Berg für ihr langjähriges Engagement in der Hospizarbeit mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Für sie war das kein Grund, mit dem Engagement aufzuhören: Anlässlich ihres Geburtstages hat die Sängerin den Verein „Andrea Berg hilft“ gegründet und mit 60.000 Euro Startkapital ausgestattet. Der Verein soll ihr langjähriges Engagement für verschiedene Hilfsorganisationen bündeln.

„Solange das so geil ist“ – Berg denkt nicht ans Aufhören

2022 kam Berg mit einer Harley Davidson auf die Heimspiel-Bühne. Foto: Gottfried Stoppel

Andrea Bergs Haltung zum Älterwerden und zu Schönheitsidealen ist dabei unverändert selbstbewusst. Die Frage, ob kurze Röcke und hautenge Kleider mit 60 noch angemessen sind, stellt sich ihr nicht. „Warum soll ich mit 60 nicht mit Minirock und einer Lederjacke rumlaufen, wenn mir gerade danach ist?“, sagte sie der BKZ und kritisierte, ältere Frauen würden oft in stereotype Rollen gedrängt.

Andrea Berg blickt offensichtlich mit Freude in die Zukunft: „Ich fühle mich pudelwohl. Deswegen denke ich: Solange das so geil ist, warum nicht?“, resümierte sie in dem Interview. Mit 60 Jahren scheint sie ihren Weg klarer denn je zu sehen – nahbar, bodenständig und voller Energie. Beweisen muss sie jedenfalls niemandem mehr etwas.