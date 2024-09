Die IFA geht zu Ende: Das waren die Highlights der Tech-Messe

(elm/spot) 10.09.2024 - 17:15 Uhr , aktualisiert am 10.09.2024 - 17:15 Uhr

1 Die IFA in Berlin ist eine der wichtigsten Technikausstellungen der Welt. Foto: imago/Achille Abboud

Künstliche Intelligenz, hoch auflösende Displays und all das in immer kompakteren Geräten: Auf der IFA in Berlin waren auch dieses Jahr zahlreiche Highlights zu sehen - kein Wunder bei mehr als 2.000 Ausstellern. Dies sind einige Highlights.











Link kopiert



Die IFA in Berlin ist neben der Consumer Electronics Show (CES) in Los Angeles und dem World Mobile Congress (WMC) in Barcelona die wichtigste Messe für Elektro- und Technikgeräte der Welt. Dieses Jahr zählt die Ausstellung auf dem Berliner Messegelände 2.200 Aussteller aus der Branche. Logisch, dass zahlreiche Highlights dabei sind, wenn vom großen internationalen Konzern bis zum kleinen Start-up alle ihre neuesten Innovationen präsentieren. Das sind einige der Höhepunkte der Messe.