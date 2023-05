1 Der Blick von Schloss Rosenstein zeigt alle Facetten des Stuttgarter Neckartals. Frieder Hartung (Foto) hat diese mit Dan Teodorovici untersucht. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Der Neckar als Lebensraum – in der Region Stuttgart gibt es da nur wenige Lichtblicke. Deshalb arbeitet die IBA ’27 zusammen mit vielen Partnern an einer langfristigen Strategie, um die Flusslandschaft aufzuwerten und erlebbar zu machen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Fluss und die Menschen – wie wichtig diese Verbindung auch in der Region Stuttgart ist, das haben Andreas Hofer, der Intendant der Internationalen Bauausstellung Stadtregion Stuttgart (IBA), und seine Mitstreiter ebenfalls erkannt. Den Neckar als Lebensraum besser nutzen zu können, den Menschen in der Region zumindest an ausgesuchten Plätzen einen besseren Zugang zum Fluss zu ermöglichen und ihn erlebbar zu machen, daran arbeiten mittlerweile sehr viele Akteure in der Kommunen, die mit und am Fluss leben. Der „Neckar als Lebensraum“ ist deshalb eines der fünf Leitthemen der Architektur- und Stadtplanungsschau 2027. Dabei geht es den IBA-Machern auch um bauliche Veränderungen.