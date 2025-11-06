Die Höhle der Löwen: VOX zeigt Weihnachtsspecial

1 "Die Höhle der Löwen" feiert Weihnachten mit einer Spezial-Folge. Foto: RTL / Boris Breuer

VOX plant auch in diesem Jahr ein Weihnachtsspecial der beliebten Gründershow. "Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten" wird am 8. Dezember ausgestrahlt. Die Macher versprechen dabei "viele Überraschungen".











Auch in diesem Jahr feiert "Die Höhle der Löwen" Weihnachten mit einer besonderen Folge. Das große Weihnachtsspecial "Endlich Weihnachten" der beliebten Gründershow läuft am 8. Dezember um 20:15 Uhr bei VOX. Fans können die Folge bereits ab dem 1. Dezember um 0 Uhr exklusiv auf RTL+ anschauen.