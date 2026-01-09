Judith Williams musste in Thailand einen Schreckmoment erleben. In einer Notfallsituation mit ihrer Tochter habe sie die "Herzlichkeit und Hilfe der Menschen" vor Ort zu spüren bekommen. Über ihre deutsche Versicherung ist die Unternehmerin hingegen verärgert.
Unternehmerin Judith Williams (54) hat sich in einem Instagram-Video sichtlich mitgenommen bei ihrer Community gemeldet. "Die letzten 48 Stunden waren intensiv in jeder Hinsicht", schreibt die "Die Höhle der Löwen"-Investorin und betont zugleich ihre Dankbarkeit für die "Herzlichkeit und Hilfe der Menschen hier". Im Clip führt sie aus, dass sie die letzten 48 Stunden nichts gegessen habe und "hier im Krankenhaus in Phuket" sei.