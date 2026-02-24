Die Höhle der Löwen: Ein Witz! - Judith Williams zerlegt Kondom-Erfindung

Die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" ist da. In der ersten Folge lässt eine neuartige Silikonfuge alle Investoren jubeln, während eine Kondom-Schutzhülle vernichtend durchfällt. Judith Williams schimpft: "Das ist das uninvestierbarste Start-up, das ich je hier gesehen habe".
Die erste Folge der neuen Stafffel von "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder vorab streambar auf RTL+) startet überraschend in Peru. Dort hat Justinian Gomez Moreno (34) aus Hamburg seine Wurzeln. Bei einer seiner zahlreichen Reisen in die peruanischen Anden stieß er vor zwei Jahren auf das lokale Wurzelgemüse Yucon. Die Inkawurzel weckte seinen Unternehmergeist. Mit lokalen Bergbauern begann Justinian Gomez Moreno, Yucon anzubauen und in Peru zu einem Sirup zu verarbeiten. Diesen will er nun als gesundes Süßungsmittel in Deutschland vertreiben.