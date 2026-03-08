Die Höhle der Löwen: Diese Gastlöwen waren schon dabei

In der erfolgreichen VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" kämpfen nicht nur Stamm-Löwen um die besten Deals. Immer wieder stoßen Gastlöwinnen und Gastlöwen dazu. Diese prominenten Gäste saßen schon auf den begehrten Sesseln.
Seit Jahren begeistert "Die Höhle der Löwen" mit spannenden Gründergeschichten, cleveren Ideen und harten Verhandlungen. Neben den bekannten Investorinnen und Investoren nehmen immer wieder prominente Gastlöwinnen und Gastlöwen in der Jury Platz. Sie bringen frische Perspektiven und neue Branchenexpertise in die Show und sorgen damit für spannende Deals. Wer saß bereits im Investoren-Sessel?