Die Höhle der Löwen: Diese Gastlöwen waren schon dabei

In der erfolgreichen VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" kämpfen nicht nur Stamm-Löwen um die besten Deals. Immer wieder stoßen Gastlöwinnen und Gastlöwen dazu. Diese prominenten Gäste saßen schon auf den begehrten Sesseln.

Seit Jahren begeistert "Die Höhle der Löwen" mit spannenden Gründergeschichten, cleveren Ideen und harten Verhandlungen. Neben den bekannten Investorinnen und Investoren nehmen immer wieder prominente Gastlöwinnen und Gastlöwen in der Jury Platz. Sie bringen frische Perspektiven und neue Branchenexpertise in die Show und sorgen damit für spannende Deals. Wer saß bereits im Investoren-Sessel?

Anne & Stefan Lemcke Das Ehepaar Anne und Stefan Lemcke gründete 2013 in Hamburg die Gewürzmarke Ankerkraut. 2022 sicherte sich Nestlé die Mehrheit. Die Lemckes treten inzwischen auch selbst als Investoren mit zahlreichen Start-up-Beteiligungen auf.

2016 waren die Lemckes erstmals als Gründer in "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Damals handelten sie mit Frank Thelen (50) einen Deal aus: 300.000 Euro für 20 Prozent. Das Investment gab dem Gewürz-Start-up zusätzlichen Schub. 2021 kehrten sie in Staffel 10 als Gast-Löwen zurück. Sie schlossen unter anderem einen Deal für eine Paniermehl-Alternative aus Gemüse ab. In der dritten Folge der 19. Staffel kehren sie am 9. März als Gastlöwen zurück.

Christian Miele

Auch Christian Miele, dessen Urgroßvater Carl Miele das gleichnamige Haushaltsgeräteunternehmen gründete, feiert ein Comeback in der Show. In den Folgen fünf (16. März) und sechs (23. März) ist der Start-up-Experte und ehemalige Präsident des Bundesverbands Deutsche Start-ups im Löwenrudel zu sehen.

Bereits in der 18. Staffel war der Gründer, Business Angel und Vollzeit-Venture-Capital-Investor mit dabei, tätigte jedoch keine Investition. "Ich bin durch und durch jemand, der Start-ups liebt", erklärt er im VOX-Interview. Durch die "Höhle der Löwen" das Konzept von Gründertum ins heimische Wohnzimmer zu bringen, "fand ich immer super. Deshalb hab ich mich sehr geehrt gefühlt, als ich gefragt wurde, ob ich dabei sein will".

Diana zur Löwen

Ende September 2022 nahm sie im Löwen-Stuhl Platz: Unternehmerin und Influencerin Diana zur Löwen (30), die bereits in mehrere Start-ups investiert hat.

"Unter den Löwen herrscht eine sehr positive und faire Stimmung", teilte sie ihre Erfahrungen in der Höhle im Interview mit spot on news. "Konkurrenzdenken gab es hier nie. Alle wollen den Start-ups weiterhelfen und das ist das Ziel von allen." Zu einem Deal kam es für zur Löwen in der VOX-Gründershow nicht.

Die erste "GNTM"-Gewinnerin wurde ebenfalls zur Löwin: Im vergangenen Herbst mischte Lena Gercke (38) das Rudel auf. Seit 2017 führt sie mit "LeGer" ihre eigene Fashion- und Interior-Marke.

"Da ich ein sehr kreativer Mensch bin, selbst ein Unternehmen gegründet und die Firma komplett mitaufgebaut habe, konnte ich mich gut in die Situation der Start-ups hineinversetzen", sagte Gercke spot on news. Eine Sache in der Sendung hat Gercke auch überrascht: "Als Zuschauer habe ich immer gedacht, die Investoren haben im Vorhinein bestimmt Hintergrundinfos bekommen, die können sich ja nicht wirklich in einer halben Stunde entscheiden, ob sie Geld investieren - aber so ist es tatsächlich. Das macht das Ganze sehr authentisch und aufregend."

Sarna Röser

Unternehmerin und Investorin Sarna Röser (geb. 1987) war in der elften Staffel mit von der Partie.

Von Löwe Carsten Maschmeyer (66) gab es Komplimente für ihren Auftritt. "Sie sollte wiederkommen", erklärte er im Mai 2022 spot on news. "Sarna bringt alles mit, was eine Löwin in dieser Sendung braucht: Investorenerfahrung, positive Geisteshaltung und unternehmerische Expertise. Sie weiß genau, was sie will. Dass wir dann auch noch gemeinsame Deals gemacht haben, freut mich umso mehr."

Frank Thelen und Jochen Schweizer

Frank Thelen und Jochen Schweizer (68) kehrten nach ihrem Abschied von der VOX-Gründershow für die Jubiläumsfolge 2024 als Gast-Investoren zurück. "Es fühlte sich an wie ein Klassentreffen mit alten Kollegen", sagte Schweizer, der 2014 bis 2016 als fester Löwe mit dabei war. "Besonders Ralf Dümmel hat mich mit offenen Armen empfangen."

Thelen, der 2014 bis 2020 ein fester Bestandteil der Sendung war, konnte bei seiner Rückkehr auch einen Deal abschließen, was ihn offenbar motivierte. In der 19. Staffel ist er wieder als fester Investor in der Löwenrunde mit dabei.