Die Höhle der Löwen: Ankerkraut-Gründer schnappen sich Megadeal

Prominenter Besuch in der Löwenhöhle: Die ehemaligen Start-up-Gründer Anne und Stefan Lemcke kehren als Gast-Investoren zurück zu "DHDL". Nachdem Anne erst buchstäblich ins kalte Wasser springt, ergattern sich die Selfmade-Multi-Millionäre gemeinsam mit Frank Thelen einen Investitions-Deal.
Auf dem Sofa inmitten der Investoren nehmen in der aktuellen Folge von "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder vorab streambar auf RTL+) zwei bekannte Gäste Platz: Anne und Stefan Lemcke pitchten vor zehn Jahren selber als Start-up-Gründer. Ihr Food-Label Ankerkraut lieferte seither die wohl größte Erfolgsgeschichte der Sendung. Aus dem Start-up wurde eine Firma mit 250 Mitarbeitenden um einem jährlichen Umsatz von 50 Millionen Euro. 2022 verkauften die Lemckes ihre Firma und sind seither Multi-Millionäre. Das in einer Villa auf Mallorca lebende Paar hat dadurch jetzt mehr Zeit für die Familie. Und: "Wir haben die letzten zwei Jahre in 30 Start-ups investiert", so Stefan Lemcke. Bei "DHDL" wollen sie "so viele Deals wie möglich abschließen".