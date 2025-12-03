Prinz Harry bekommt im Netflix-Weihnachtsspecial seiner Ehefrau Meghan genau das Gericht vorgesetzt, das er am wenigsten leiden kann. Außerdem gibt die Herzogin darin Einblicke in die Weihnachtstraditionen der Familie.

Prinz Harry (41) hasst Rote Bete. Das verrät seine Ehefrau, Herzogin Meghan (44), in "With Love, Meghan: Holiday Celebration". Das Weihnachtsspecial ihrer Netflix-Show feiert am heutigen 3. Dezember seine Premiere auf dem Streamingdienst. Harry hat darin am Ende einen kurzen Auftritt - gerade als Meghan mit ihrem Gast, US-Starkoch Tom Colicchio (63), kocht. Zum Menü der beiden gehört ein Salat, der aus allem besteht, was Prinz Harry an Lebensmitteln nicht ausstehen kann, gibt Meghan dabei lachend preis.

Tom Colicchio bereitet das Gericht aus Rote Bete, schwarzen Oliven, Fenchel, Sardellen und eingelegtem Gemüse zu. Kein schöner Anblick für Harry: "Das ist wie der Anti-Salat", findet der Royal.

Meghan verrät Weihnachtstradition

Zuvor hatte Prinz Harry seine Ehefrau mit einem Kuss begrüßt und ihre Kochkünste gelobt - wenn auch mit einem liebevollen Seitenhieb. Meghan bereitet in der Show Gumbo zu. Das sei eines seiner Lieblingsgerichte, so Harry, besonders wenn es von Meghans Mutter, Doria Ragland (69), gemacht werde. Er genieße das Eintopfgericht am liebsten, "bevor der Fisch dazukommt". Als Harry Meghans schärfere Version probiert, meint er: "Ich bin mir nicht so sicher, ob es so gut ist wie das deiner Mutter, aber es kommt dem schon sehr nahe."

Meghan gibt zudem einen Einblick in die mit dem Rezept verbundene Familientradition: "Meine Mutter kocht seit Jahren Gumbo zu Heiligabend. Das macht sie nur einmal im Jahr."

Meghan hält britische Tradition in den USA am Leben

In dem Weihnachtsspecial verrät die 44-Jährige zudem, dass sie die britische Tradition von Weihnachtscrackern nach ihrem Abschied aus England 2020 beibehalten hat. Die Mitglieder der Königsfamilie gelten allesamt als große Fans der Knallbonbons, die oft kleine Zettel mit Botschaften oder Witzen enthalten. Zusammen mit einem ihrer Gäste, Gastronom Will Guidara (46), bastelt Meghan die Cracker in der Show und verrät, welche Kleinigkeiten sie in jeden einzelnen steckt: einen Mini-Lavendel-Deoroller für Tochter Lilibet (4), die gerade versuche "sehr erwachsen zu sein", kleine Burger-Anhänger für Sohn Archie (6) und einen "kleinen Liebesbrief" für Harry.

Archie und Lilibet kommen in der Weihnachtsausgabe der Show nicht vor. Meghan zeigt aber die riesigen Adventskalender der beiden, die sie jeden Tag mit handgeschriebenen Notizen und Süßigkeiten befüllt.

Meghan hat kein Talent für Ballsport

An anderer Stelle - Meghan hat gerade Tennisstar Naomi Osaka (28) zu Gast - bemalt sie Plätzchen-Teller und Tassen für ihre Kinder. "Ich finde es wichtig, immer Dinge auszuprobieren, die wir nicht so gut können, woran ich mich erinnern sollte, wenn ich versuche zu zeichnen oder auf den Tennisplatz gehe", sagt Meghan dabei.

Lachend erinnert sie sich dann an ihre Kindheit: "Meine Mutter hat ein altes Zeugnis von mir gefunden, und im Fach Sport stand darin: 'Fähigkeit, einen Ball zu werfen oder zu fangen: nicht zutreffend.' Sie konnten mir nicht einmal eine Note geben!"

Das sind die engsten Freundinnen der Herzogin

Meghan stellt zudem ihre besten Freundinnen in der TV-Show vor. Lindsay Jill Roth und Kelly McKee Zajfen. "Meine liebe Freundin Lindsay - wir sind seit unserem 17. Lebensjahr befreundet", erklärt Meghan und fügt später über Zajfen hinzu: "Eine meiner engsten und liebsten Freundinnen - eine meiner besten Freundinnen. Ohne Kel ist keine Feier komplett." Die drei begrüßen sich in aufeinander abgestimmten roten Satinpyjamas - eine Familientradition von Lindsay, die Meghan "aus Liebe zu Linds" mitmacht.

Aber nicht nur mit ihren Freundinnen genießt sie ein gemeinsames Frühstück. Die Herzogin stellt auch ihr wichtigstes Ritual für die Festtage vor: Während sie einen Zimtstern und kleine Quiches zubereitet, sagt sie: "Ich liebe die Tradition des Brunchs am Weihnachtsmorgen - ich mache das jedes Jahr mit meiner Familie."

In "With Love, Meghan: Holiday Celebration" ist die Herzogin außerdem beim Einpacken von Geschenken oder dem Aussuchen und Dekorieren des Weihnachtsbaums zu sehen. Ein besonderer Baumschmuck mit Hundedesign ist dabei dem Familienhund Guy gewidmet, der Anfang dieses Jahres verstorben ist.

Netflix hat vor dem Festtagsspecial dieses Jahr bereits zwei Staffeln der Lifestyleshow "With Love, Meghan" veröffentlicht. Die erste im März, die zweite im August. Prinz Harrys Ehefrau, die mit ihrer Familie seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus 2020 im kalifornischen Montecito lebt, hat im Frühjahr zudem ihre eigene Lifestylemarke "As Ever" auf den Markt gebracht.