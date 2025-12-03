Prinz Harry bekommt im Netflix-Weihnachtsspecial seiner Ehefrau Meghan genau das Gericht vorgesetzt, das er am wenigsten leiden kann. Außerdem gibt die Herzogin darin Einblicke in die Weihnachtstraditionen der Familie.
Prinz Harry (41) hasst Rote Bete. Das verrät seine Ehefrau, Herzogin Meghan (44), in "With Love, Meghan: Holiday Celebration". Das Weihnachtsspecial ihrer Netflix-Show feiert am heutigen 3. Dezember seine Premiere auf dem Streamingdienst. Harry hat darin am Ende einen kurzen Auftritt - gerade als Meghan mit ihrem Gast, US-Starkoch Tom Colicchio (63), kocht. Zum Menü der beiden gehört ein Salat, der aus allem besteht, was Prinz Harry an Lebensmitteln nicht ausstehen kann, gibt Meghan dabei lachend preis.