"Die Helene Fischer Show" Helene Fischer räkelt sich im Schaumbad

Von (ili/spot) 25. Dezember 2017 - 12:56 Uhr

Helene Fischer im Schaumbad - Teil einer Inszenierung aus dem Musical "Tanz der Vampire", die in "Die Helene Fischer Show" zu sehen sein wird. Quelle: Unbekannt

Der Abend des 1. Weihnachtsfeiertags gehört traditionell Helene Fischer. In ihrer "Die Helene Fischer Show" räkelt sie sich dieses Mal sogar im Schaumbad.

"Die Helene Fischer Show" wird traditionell am Abend des 1. Weihnachtsfeiertags (25.12.) ab 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Auch dieses Mal macht Helene Fischer (33, "Herzbeben") ihrem Namen als sexy Schlager-Queen wieder alle Ehre. Im Rahmen der Show-Einlage mit Künstlern aus dem Musical "Tanz der Vampire" ist die schöne Blondine sogar im Schaumbad zu sehen...

Doch auch alle anderen Auftritte sind ein Augenschmaus. Denn Helene Fischer performt im weißen armfreien Spitze-Catsuit, im schlicht geschnittenen Silber-Mini, im Metallic-Fransen-Mini, bauchfrei im Leder-Zweiteiler und ebenfalls bauchfrei in kurzem Top und Shorts.

Stimme, Performance, Akrobatik, Outfits sind das eine, doch Entertainerin Helene Fischer hat diesmal auch wieder jede Menge tolle Gäste in die Show eingeladen. Im Duett singt sie beispielsweise mit Matthias Schweighöfer, Vanessa Mai, Stephanie Stumph, James Blunt, Gianna Nannini, Barbara Schöneberger, Seven, Max Giesinger. Auch die Bands The Kelly Family, Santiano, The Baseballs und Die Höhner dürfen sich einmalig über ein neues Mitglied freuen. Und das sind längst nicht alle Promi-Namen in der vollgepackten TV-Show.