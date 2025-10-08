Reality-TV kann Liebe zerstören - oder Karrieren beflügeln. Manche Paare scheitern im Rampenlicht, andere nutzen es als Sprungbrett wie etwa die Heiters. Diese Reality-Duos zeigen, dass man auch vor laufender Kamera gemeinsam erfolgreich sein kann.
Die neue Staffel von "Promi Big Brother" ist gestartet. Neben Andrej Mangold (38) und Doreen Dietel (51) zogen auch Marc Terenzi (47) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) in den Container. Doch können sie in Sachen Unterhaltung mit der letzten Staffel mithalten? Damals machten Leyla (29) und Mike Heiter (33) mit ihrer Verlobung Schlagzeilen - und sie sind längst nicht das einzige prominente und erfolgreiche Reality-TV-Paar.