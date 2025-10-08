Reality-TV kann Liebe zerstören - oder Karrieren beflügeln. Manche Paare scheitern im Rampenlicht, andere nutzen es als Sprungbrett wie etwa die Heiters. Diese Reality-Duos zeigen, dass man auch vor laufender Kamera gemeinsam erfolgreich sein kann.

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" ist gestartet. Neben Andrej Mangold (38) und Doreen Dietel (51) zogen auch Marc Terenzi (47) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) in den Container. Doch können sie in Sachen Unterhaltung mit der letzten Staffel mithalten? Damals machten Leyla (29) und Mike Heiter (33) mit ihrer Verlobung Schlagzeilen - und sie sind längst nicht das einzige prominente und erfolgreiche Reality-TV-Paar.

Die Heiters Die Liebesgeschichte der Heiters nahm 2024 im australischen Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ihren Anfang. In Down Under schienen bereits die Funken zu sprühen, doch erst rund zwei Monate später wurden die beiden offiziell ein Paar. Seitdem scheinen sie ein Leben auf der Überholspur zu leben.

Im selben Jahr traten sie gemeinsam ihr Abenteuer im "Promi Big Brother"-Container an - mit dabei war auch Heiters Ex und Mutter seines Kindes, Elena Miras (33). Vor allem diese Konstellation brachte Lahouar an ihre Grenzen. Dennoch endete das TV-Format für sie positiv: Die 29-Jährige gewann nicht nur die Show, Heiter machte ihr währenddessen auch einen Heiratsantrag. Ein zweiter Antrag folgte abseits der Kameras am Valentinstag 2025.

Nachdem Lahouar in weiteren Shows - darunter "Let's Dance" - zu sehen war, heiratete das Paar, dem auf Instagram insgesamt über 3,7 Millionen Menschen folgen, im Juli 2025 standesamtlich in Deutschland. Es folgte eine Feier in Tunesien, dem Heimatland von Lahouars verstorbenen Vater. Ihre große Traumhochzeit an der italienischen Amalfiküste Ende August wurde sogar live übertragen - gefeiert wurde natürlich mit zahlreichen Reality-TV-Kollegen. Privat träumen die beiden nun vom nächsten großen Schritt: einem gemeinsamen Kind.

Darya Strelnikova und Fabio Knez

Wie es sich für echte Reality-TV-Stars gehört, fanden auch Darya Strelnikova (32) und Fabio Knez vor laufender Kamera zueinander. 2023 nahmen die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin und der "Make Love, Fake Love"-Star an "Are You The One - Reality Stars in Love" teil. Zwar waren sie dort kein "Perfect Match", doch nach der Show wurden sie ein Paar.

Im März dieses Jahres folgte die Verlobung, die sie mit romantischen Strandbildern auf Instagram verkündeten: "Eine Liebesgeschichte, die nun mit einem Ring besiegelt wird." Mittlerweile lebt das Paar in Dubai. Auch beruflich läuft es rund: Knez war nach "Are You The One" unter anderem im Dschungelcamp und zuletzt bei "Good Luck Guys" zu sehen. Strelnikova wiederum begeistert ihre mehr als 438.000 Follower auf Instagram und führt gemeinsam mit ihrem Verlobten den Podcast "Zwischen Likes und Liebe".

Sam Dylan und Rafi Rachek

Zugegeben, die Beziehung zwischen Sam Dylan (40) und Rafi Rachek (35) war alles andere als geradlinig. Seitdem die Beziehung Ende 2019 öffentlich wurde, durchlebten die beiden mehrere Trennungen und Versöhnungen. Nach rund zwei Jahren trennten sie sich erstmals, fanden aber schnell wieder zueinander. 2022 führten unterschiedliche Lebenspläne zu einer erneuten Trennung, ehe sie im Januar 2024 ein großes Liebescomeback feierten.

Im selben Jahr nahmen Dylan und Rachek am Format "Das Sommerhaus der Stars" teil - und gewannen die Show. Dass sie sich kurz nach den Dreharbeiten erneut trennten und wieder zusammenfanden, gehört bei dem Paar fast schon zum Markenzeichen. Beruflich läuft es heute für beide gut: Dylan war neben dem "Sommerhaus" auch bei "Das große Promi-Büßen", "The 50" und im Dschungelcamp zu sehen und ist derzeit mit seiner Reality-Liveshow "Iconic Drama" deutschlandweit auf Tour. Rachek arbeitet weiterhin als Rettungssanitäter und ist nur vereinzelt in Reality-TV-Projekten zu sehen. In der kommenden Staffel von "Das große Promi-Büßen" wird er jedoch wieder auftreten. Privat steht für Dylan ein Heiratsantrag ganz oben auf der Wunschliste, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet: "Darauf warte ich."

Aleks Petrović und Vanessa Nwattu

Aleks Petrović (34) und Vanessa Nwattu (25) lernten sich 2022 bei "Temptation Island VIP" kennen - damals war Petrović allerdings noch mit seiner Ex-Partnerin Christina Dimitriou (33) liiert, während Nwattu als Verführerin teilnahm. Kurz darauf zerbrach seine Beziehung zu Dimitriou. Trotz einiger Höhen und Tiefen sind Petrović und Nwattu bis heute ein Paar und leben inzwischen gemeinsam in Dubai. Im November 2024 gaben sie auf Instagram ihre Verlobung bekannt.

Auch beruflich läuft es für das Paar rund: Gemeinsam standen sie bereits im "Sommerhaus der Stars" und in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt" vor der Kamera. Nwattu, die vor "Temptation Island VIP" lediglich in "Take Me Out" zu sehen war, hat sich seither mit Formaten wie "The Power" und "Reality Queens" eine eigene Reality-TV-Karriere aufgebaut. Seit dem 6. Oktober sind die beiden nun erneut auf der Insel der Versuchung zu sehen. Laut RTL gilt die Teilnahme als "letzte Prüfung für ihre Beziehung, um herauszufinden, ob diese stabil genug für eine Hochzeit und die Familienplanung ist."

Doch schon vor dem Start der diesjährigen Staffel mehrten sich die Gerüchte, dass Petrović und Nwattu den TV-Beziehungstest nicht bestanden haben. Auslöser war Dilara Kruse, die auf Instagram behauptete, der 34-Jährige sei Single und würde mit Reality-Kollegin Emmy Russ (26) anbandeln. Petrović selbst reagierte später auf die Spekulationen und bezeichnete die Anschuldigungen auf seinem Social-Media-Account als "lächerlich und peinlich".