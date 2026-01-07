Im dritten Kinofilm widmet sich Checker Tobi nach Luft und Wasser dem dritten Element: der Erde. "Die heimliche Herrscherin der Erde" überzeugt wieder mit einer unterhaltenden Mischung aus Familienfilm und Naturdoku.
"Checker Tobi" ist aus den deutschen Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Der Moderator Tobias Krell (39) dürfte bei den heutigen Kids einen ähnlichen Status haben wie Peter Lustig (1937-2016) bei ihren Eltern. Doch während Lustig nur einen Film zum 25-jährigen Jubiläum seiner Sendung "Löwenzahn" in die Kinos der Republik gebracht hat, wird Checker Tobi am 8. Januar 2026 bereits zum dritten Mal zahlreiche Familien in die Kinosäle locken.