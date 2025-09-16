Die Heiland - Wir sind Anwalt, ...: TV-Tipps am Dienstag

Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt eine Sängerin, die mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert wird. Auf RTL öffnet das "Sommerhaus der Stars" wieder seine Türen und bei VOX sucht Guido Maria Kretschmer die "Deko Queen".
20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Erfolg: Alles was zählt, Anwaltsserie
Die Sängerin Jenny Wehran (Jeanette Biedermann) steht im Verdacht, die Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher) mit dem Auto von der Straße gedrängt und sich anschließend unerlaubt entfernt zu haben. Die junge Frau stürzte mit ihrem E-Roller und kam verletzt ins Krankenhaus. Jenny bestreitet jede Kenntnis von dem Vorfall. Romy (Christina Athenstädt) gegenüber gesteht sie jedoch, bei der Polizei gelogen zu haben. Der Grund: Luise war zuvor bei einer Listening-Party in ihre Garderobe gestürmt und hatte ihr vorgeworfen, ihre Texte kopiert zu haben.