Die Heiland - Wir sind Anwalt, ...: TV-Tipps am Dienstag

Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt einen Feuerwehrmann, der des Diebstahls beschuldigt wird. Bei VOX sucht Guido Maria Kretschmer die "Deko Queen". In "Star Trek Into Darkness" (kabel eins) kommt es zu einem Anschlag.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Einsatz außer Plan, Anwaltsserie
Feuerwehrmann Dennis Heinrich (Anton Rubtsov) steht unter Verdacht, nach einem Unfall wertvolle Brustimplantate aus einem Lieferwagen gestohlen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Kommissar Schmid verdächtigt ausschließlich ihn, da laut Bericht nur Dennis am Fahrzeug im Einsatz war. Auffällig ist auch: Seine Freundin Sandra Wulkow (Bea Brocks) ließ sich kürzlich in Polen operieren, wodurch Dennis mit dem Thema vertraut ist.