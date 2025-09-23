Die Heiland - Wir sind Anwalt, ...: TV-Tipps am Dienstag

Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt einen Feuerwehrmann, der des Diebstahls beschuldigt wird. Bei VOX sucht Guido Maria Kretschmer die "Deko Queen". In "Star Trek Into Darkness" (kabel eins) kommt es zu einem Anschlag.

Feuerwehrmann Dennis Heinrich (Anton Rubtsov) steht unter Verdacht, nach einem Unfall wertvolle Brustimplantate aus einem Lieferwagen gestohlen zu haben. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Kommissar Schmid verdächtigt ausschließlich ihn, da laut Bericht nur Dennis am Fahrzeug im Einsatz war. Auffällig ist auch: Seine Freundin Sandra Wulkow (Bea Brocks) ließ sich kürzlich in Polen operieren, wodurch Dennis mit dem Thema vertraut ist.

20:15 Uhr, VOX, Guidos Deko Queen - Die Challenge, Stylingshow In der Primetime-Ausgabe treten zwei Hobby-Dekorateure gegeneinander an, um drei Räume nach Motto neu zu gestalten. Sie haben dafür drei Tage und ein Budget von 10.000 Euro, unterstützt von Guido Maria Kretschmers Team. Eine zusätzliche Überraschungsaufgabe sowie Guidos Kommentare entscheiden am Ende darüber, wer die 5.000 Euro Preisgeld erhält.

20:15 Uhr, kabel eins, Star Trek Into Darkness, Sci-Fi-Action

Ein Anschlag auf ein Waffenlabor der Sternenflotte in London fordert mehrere Opfer. Der Oberste Rat kommt zu einer Sitzung zusammen, an der auch Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) und Admiral Pike (Bruce Greenwood) teilnehmen. Doch noch während der Täter John Harrison benannt wird, erfolgt ein weiterer Angriff. Harrison entkommt, und die Crew der Enterprise nimmt die Verfolgung auf.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show

Ryan und Lina merken zunehmend, dass sie isoliert werden. Dennis und Tommy machen sich über Ryans gescheiterte Strategie lustig. Micha enthüllt angebliche Pläne Ryans gegen die jüngeren Teilnehmer. Streit, Vorwürfe und hitzige Diskussionen eskalieren. Bei den Spielen müssen die Paare beweisen, wie viel Durchhaltevermögen sie haben.

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund - Blutlinien, Krimi

Bei Bauarbeiten wird die einbetonierte Leiche einer jungen Frau entdeckt. Für Kommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) ist der Fall persönlich: Die Tote war eine Jugendfreundin, die 1996 spurlos verschwand. Zusammen mit ihrem Team stößt sie auf die dunklen Geheimnisse einer Familie und auf eine Tat, deren Folgen bis heute spürbar sind.