Die Heiland: Jeanette Biedermann freut sich über ihr Comeback

Mit einem dramatischen Fall startet "Die Heiland - Wir sind Anwalt" in die fünfte Staffel: Jeanette Biedermann kehrt als Sängerin Jenny Wehran zurück und steht im Zentrum brisanter Anschuldigungen. Im Interview spricht die Berlinerin über ihre Rolle, die Stimmung am Set und ihre Heimatstadt.
Die erfolgreiche ARD-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" startet am Dienstag, 16. September um 20:15 Uhr in ihre fünfte Staffel und widmet sich gleich in der ersten der 13 neuen Folgen einem besonders brisanten Fall. In der neuen Episode steht die Musikerin Jenny Wehran, gespielt von Jeanette Biedermann (45), im Mittelpunkt: Sie wird verdächtigt, die Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher, geb. 2001) mit ihrem Auto von der Straße gedrängt zu haben.