7 Gruselig verkleidete Nachtschwärmer auf der Königstraße. In unserer Fotostrecke zeigen wir weitere Eindrücke aus der Halloween-Nacht in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Stuttgarter Polizei berichtet in der Halloween-Nacht von einer große Zahl an Nachtschwärmern, allerdings verliefen die Halloween-Feiern meist friedlich. Einige Eierwerfer sorgen dennoch für Polizeieinsätze.















Link kopiert

Berlin - Fantasievolle Kostüme, nächtliche Feiern, aber auch einige unschöne Szenen hat es in der Halloween-Nacht in Stuttgart gegeben. Die Stuttgarter Polizei meldete in der Nacht zu Montag etwa einige Einsätze wegen Eierwürfen gegen Gebäude und Fahrzeuge. Alles in allem habe es aber keine „signifikanten Vorfälle“ gegeben, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte. „Der übliche Unsinn“, wie der Polizeibeamte die Lage in der Nacht in Worte fasste. Die Stadt sei zwar rappelvoll gewesen, allerdings blieb es insgesamt ruhig auf den Straßen.

Das war nicht überall so in Deutschland. Mancherorts gab es Ruhestörungen, Pöbeleien und Böllerwürfe. In Hamburg etwa wurden vier Polizisten bei Einsätzen gegen randalierende Feiernde verletzt. Größere Gruppen Jugendlicher hätten in einigen Stadtteilen unter anderem Böller, Eier oder Kartoffeln geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Menschen seien in Gewahrsam genommen worden.

Wo es zu Ausschreitungen kam

Auch in Berlin ging die Polizei gegen randalierende Feiernde vor. So gab es in der Hauptstadt in den Bereichen Gesundbrunnen, Neukölln und Märkisches Viertel mehrere Einsätze, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Die Randalierenden hätten häufig Böller und Pyrotechnik geworfen, auch mit Eiern sei auf die Beamten gezielt worden. Es sei zwar eine arbeitsreiche Nacht für die Polizei gewesen, die Ausschreitungen hätten sich jedoch bislang im Rahmen gehalten, sagte der Sprecher. „Typisch Halloween in Berlin, aber ohne Höhepunkte“, lautete seine Zwischenbilanz.

Auch in Südhessen gab es Ausschreitungen: Die Polizeileitstelle in Darmstadt berichtete von gut 20 entsprechenden Beschwerden in den Landkreisen – darunter Fälle von Ruhestörungen und Böllerwürfen. In Groß-Umstadt wurden Eierwürfe gegen Menschen und Gebäude gemeldet, ein Jugendlicher wurde hier durch ein Ei leicht im Gesicht verletzt. In mehreren Fällen wurden außerdem Fenster oder Haustüren beschädigt.

Die Lagezentren der meisten anderen Bundesländer meldeten zwar teils eine große Zahl von Nachtschwärmern, allerdings verliefen die Halloween-Feiern demnach zunächst weitgehend friedlich und erforderten kein verstärktes Einschreiten der Polizei.