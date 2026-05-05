Die große Fußball-Übersicht: Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Fußball-Ligen? Wie sind die Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.

Ein paar Wochen noch, dann ist die Fußballsaison 2025/2026 Geschichte. Einstweilen steigt in den meisten Ligen die Spannung: Aufstieg, Abstieg, Relegation – es ist die Phase der Entscheidungen. Und eine Phase, in der auch heuer wieder nicht wenige ins Grübeln kommen dürften. Wie viele Absteiger es eigentlich jeweils gibt? Wer schon gerettet ist und wer noch rechnen muss? Wie eben in der Zusatzschicht Relegation die Modalitäten sind?

Wir liefern an dieser Stelle einen Überblick: von ganz oben in der Bundesliga bis ganz unten in der Kreisliga B. Und zwar immer dienstags in einer jeweils aktualisierten Fassung. Aufgelistet sind stets die Namen nach jetzigem Stand. Also wer nach den jetzigen Tabellenständen Aufsteiger, Absteiger und so weiter wäre. Namen, die dabei bereits endgültig sind, sind in kursiver Schrift aufgeführt. Jene, die sich noch ändern können, stehen in normalen Lettern.

Lesen Sie auch

Bundesliga

Meister: FC Bayern München

Champions League (vier Teams): FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, VfB Stuttgart

Europa League (2): TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen

Conference League (1): SC Freiburg

Relegation gegen den Abstieg: VfL Wolfsburg. Gegen den Dritten der zweiten Liga (SC Paderborn). Donnerstag, 21. Mai: VfL Wolfsburg – SC Paderborn (20.30 Uhr). Montag, 25. Mai: SC Paderborn – VfL Wolfsburg (20.30 Uhr).

Absteiger (2): 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli

Zweite Bundesliga

Aufsteiger (2): FC Schalke 04, SV Elversberg

Relegation um den Aufstieg: SC Paderborn. Gegen den Drittletzten der Bundesliga (VfL Wolfsburg). Donnerstag, 21. Mai: VfL Wolfsburg – SC Paderborn (20.30 Uhr). Montag, 25. Mai: SC Paderborn – VfL Wolfsburg (20.30 Uhr).

Relegation gegen den Abstieg: Spvgg Greuther Fürth. Gegen den Dritten der dritten Liga (Rot-Weiß Essen). Freitag, 22. Mai: Rot-Weiß Essen – Spvgg Greuther Fürth (20.30 Uhr). Dienstag, 26. Mai: Spvgg Greuther Fürth – Rot-Weiß Essen (20.30 Uhr).

Absteiger (2): Fortuna Düsseldorf, Preußen Münster

Dritte Liga

Aufsteiger (2): VfL Osnabrück, Energie Cottbus

Relegation um den Aufstieg: Rot-Weiß Essen. Gegen den Drittletzten der zweiten Liga (Spvgg Greuther Fürth). Freitag, 22. Mai: Rot-Weiß Essen – Spvgg Greuther Fürth (20.30 Uhr). Dienstag, 26. Mai: Spvgg Greuther Fürth – Rot-Weiß Essen (20.30 Uhr).

Absteiger (4): TSV Havelse, Erzgebirge Aue, SSV Ulm 1846, 1. FC Schweinfurt 05

Regionalliga Südwest

Aufsteiger (1): SG Sonnenhof Großaspach

Absteiger (4): Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz, TSG Balingen, Bahlinger SC

Aufsteiger (1): VfR Aalen

Aufstiegsspiele: VfR Mannheim. Modus: in einer Dreiergruppe um einen Regionalliga-Startplatz gegen die Zweiten der Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar (FK 03 Pirmasens) und Hessen (FC Eddersheim). Einfachrunde mit je einem Heim- und einem Auswärtsspiel pro Team. Der baden-württembergische Qualifikant startet am 4. Juni mit einem Heimspiel gegen den hessischen Vertreter. Weitere Termine: 7. und 10. Juni.

Absteiger (4 oder 5): Türkspor Neckarsulm, FSV Hollenbach, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, FC Denzlingen. Zudem 1. Göppinger SV, wenn der Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert.

Verbandsliga Württemberg

Aufsteiger (1): Young Boys Reutlingen

Aufstiegsspiele: FC Holzhausen. Am 13. Juni auswärts und am 21. Juni zuhause gegen den Gewinner des Duells zwischen dem südbadischen und dem nordbadischen Verbandsliga-Qualifikanten: SC Lahr – 1. FC Bruchsal (deren Spiele voraussichtlich am 4. und 7. Juni)

Relegation gegen den Abstieg: TSV Weilimdorf (wenn sich der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet) oder FC Rottenburg (wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert). Termin: am 21. Juni gegen den Qualifikanten der vier Landesliga-Vizemeister (FV Löchgau, TSV Köngen, SG Empfingen, SSG Ulm).

Absteiger (6 oder 7): Calcio Leinfelden-Echterdingen, SSV Ehingen-Süd, FC Esslingen, TSG Tübingen, FSV Waiblingen, VfR Heilbronn. Zudem TSV Weilimdorf, wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert. Die Absteigerzahl kann sich aber auch noch auf fünf verringern. Dies wäre der Fall, wenn in der Oberliga der badische Vertreter Türkischer SV Singen statt eines württembergischen Teams in die Abstiegsränge rutscht und sich zudem der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet.

Für den TSV Weilimdorf (im Bild Jonathan Zinram-Kisch) wird es nun ganz, ganz eng. Foto: Günter Bergmann

Landesliga, Staffel 2

Aufsteiger (1): TSV Ehningen

Relegation um den Aufstieg: TSV Köngen. Erste Runde am 10. Juni: Zweiter Staffel 1 (FV Löchgau) – Zweiter Staffel 3 (SG Empfingen), Zweiter Staffel 4 (SSG Ulm) – Zweiter Staffel 2 (TSV Köngen). Zweite Runde am 13. Juni mit dem Duell der beiden Erstrundengewinner. Sieger daraus im Finalspiel am 21. Juni gegen den Releganten der Verbandsliga (Stand jetzt FC Rottenburg oder TSV Weilimdorf).

Relegation gegen den Abstieg: TV Echterdingen (wenn sich der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet) oder SC Geislingen (wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert). Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (ASV Botnang) – Relegant Landesliga (TV Echterdingen oder SC Geislingen), Spielort noch offen. Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (1. FC Heiningen), Spielort Lorch. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Absteiger (3 oder 4): MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt, FV Sontheim/Brenz. Zudem TV Echterdingen, wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert. Nur drei Absteiger werden es dann, wenn in der Verbandsliga aus dem Trio TSV Weilimdorf, Calcio Leinfelden-Echterdingen und FC Esslingen am Ende mindestens einer keinen Direktabstiegsplatz belegt.

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Aufsteiger (1): SV Deckenpfronn

Relegation um den Aufstieg: ASV Botnang. Erste Runde am 13. Juni: Zweiter Bezirksliga Stuttgart/Böblingen (ASV Botnang) – Relegant Landesliga (TV Echterdingen oder SC Geislingen), Spielort noch offen. Zweiter Bezirksliga Ostwürttemberg (SG Bettringen) – Zweiter Bezirksliga Neckar/Fils (1. FC Heiningen), Spielort Lorch. Finalspiel der beiden Gewinner am 21. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: TV Echterdingen II (wenn sich der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet) oder SV Rohrau (wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert). Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (TV Echterdingen II oder SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Absteiger (4 oder 5): SV Nufringen, TSV Dagersheim, Croatia Stuttgart, VfL Oberjettingen. Zudem TV Echterdingen II, wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert. Die Absteigerzahl kann sich theoretisch aber auch noch auf drei reduzieren. Damit dies eintritt, dürfte in der Landesliga am Ende nur ein Stuttgart/Böblingen-Team einen Direktabstiegsplatz belegen – was inzwischen aber unwahrscheinlich ist (dort gefährdet: TSV Plattenhardt, MTV Stuttgart, TV Echterdingen, GSV Maichingen). Sonderfall: Steigt die erste Mannschaft des TV Echterdingen aus der Landesliga ab, ist Team zwei in der Bezirksliga automatisch einer der Absteiger.

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): OFK Beograd Stuttgart

Relegation um den Aufstieg: Türkspor Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (TV Echterdingen II oder SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: TSV Weilimdorf II (wenn sich der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet) oder TSV Mühlhausen (wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert). In der ersten Runde gegen einen der Vizemeister der Kreisliga-B-Staffeln 1 bis 5. Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni.

Absteiger (3 oder 4): TB Untertürkheim, Sportkultur Stuttgart, SC Stammheim. Zudem TSV Weilimdorf II, wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert. In diesem Fall müsste nach den jetzigen Tabellenkonstellationen als Kettenreaktion in der Bezirksliga ein fünftes Team absteigen, was sich in der Kreisliga A entsprechend auswirken würde.

Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): FSV Waldebene Stuttgart-Ost

Relegation um den Aufstieg: GFV Ermis Metanastis Stuttgart. Erste Runde am 13. Juni: Vizemeister Kreisliga A3 (FSV Deufringen) – Relegant Bezirksliga (TV Echterdingen II oder SV Rohrau), Vizemeister Kreisliga A2 (GFV Ermis Metanastis Stuttgart) – Vizemeister Kreisliga A1 (Türkspor Stuttgart). Finalspiel der beiden Gewinner am 20. Juni.

Relegation gegen den Abstieg: MK Makedonija Stuttgart (wenn sich der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga behauptet) oder Spvgg Möhringen (wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert). In der ersten Runde gegen einen der Vizemeister der Kreisliga-B-Staffeln 1 bis 5. Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni.

Absteiger (3 oder 4): Sportfreunde Stuttgart, TSV Heumaden, TV Kemnat. Zudem MK Makedonija Stuttgart, wenn der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitert. In diesem Fall müsste nach den jetzigen Tabellenkonstellationen als Kettenreaktion in der Bezirksliga ein fünftes Team absteigen, was sich in der Kreisliga A entsprechend auswirken würde.

Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiert den Aufstieg. Foto: Günter Bergmann

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 1

Aufsteiger (1): SV Sillenbuch II

Relegation um den Aufstieg: TSV Rohr II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 2

Aufsteiger (1): SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See

Relegation um den Aufstieg: TSV Plattenhardt III (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 3

Aufsteiger (1): Tunaspor Echterdingen

Relegation um den Aufstieg: TSV Musberg II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 4

Aufsteiger (1): Omonia GFV Vaihingen

Relegation um den Aufstieg: SKV Palästina Al Q’uds Stuttgart (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).

Kreisliga B Stuttgart/Böblingen, Staffel 5

Aufsteiger (1): Sportvg Feuerbach II

Relegation um den Aufstieg: SSV Zuffenhausen II (Auslosung steht noch nicht fest. Spieltermine: 14. und 21. Juni).