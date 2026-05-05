Die große Fußball-Übersicht: Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Fußball-Ligen? Wie sind die Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.
Ein paar Wochen noch, dann ist die Fußballsaison 2025/2026 Geschichte. Einstweilen steigt in den meisten Ligen die Spannung: Aufstieg, Abstieg, Relegation – es ist die Phase der Entscheidungen. Und eine Phase, in der auch heuer wieder nicht wenige ins Grübeln kommen dürften. Wie viele Absteiger es eigentlich jeweils gibt? Wer schon gerettet ist und wer noch rechnen muss? Wie eben in der Zusatzschicht Relegation die Modalitäten sind?