„Die goldenen Zeiten sind vorbei“: Mutterstadt Stuttgart – wo ist der Hip-Hop geblieben?

Alex Scheffel von Massive Töne und Chris Warstat von der Schräglage blicken auf die goldene Ära des Stuttgarter Hip-Hop zurück – und verraten, ob und wie die Szene heute weiterlebt.
„Willkommen in der Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar. Mekka für Rapper, …“ Wer aus Stuttgart kommt und sich ein bisschen für Hip-Hop interessiert, weiß wie’s weiter geht. Es ist das Jahr 1996 als die Massiven Töne ihren Song „Mutterstadt“ und das „Kopfnicker“-Album herausbringen und im Kessel das Hip-Hop-Fieber brodelt. Die Stadt ist in den 90ern das Mekka für Rapper. Und heute?