1 Will Reeve und Amanda Dubin wagen den nächsten Beziehungsschritt. Foto: Action Press/Anthony Behar/Sipa USA

Als "Superman" hat sich Christopher Reeve in der Filmwelt unsterblich gemacht. Nun hat sein Sohn Will, der in jungen Jahren Vollwaise wurde, sein privates Glück geteilt: Er hat vor wenigen Tagen seiner Partnerin einen Antrag gemacht.











20 Jahre nach dem Tod von "Superman"-Ikone Christopher Reeve (1952-2004) gibt es schöne Nachrichten von seinem Sohn Will Reeve (32): Der ABC-News-Korrespondent hat sich am 8. November in New York City mit seiner Freundin Amanda Dubin verlobt.