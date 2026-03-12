Die Glasglocke: Billie Eilish soll ihr Schauspieldebüt geben

Zwei Oscars, zehn Grammys - und bald vielleicht auch die große Leinwand: Billie Eilish soll Berichten zufolge kurz davor stehen, die Hauptrolle in einer Verfilmung von Sylvia Plaths Roman "Die Glasglocke" zu übernehmen.
Billie Eilish (24) steht kurz davor, eine neue Bühne zu betreten - und die ist deutlich größer als jede Konzerthalle. Laut einem Exklusivbericht von "Deadline" befindet sich die zweifache Oscar-Preisträgerin in fortgeschrittenen Verhandlungen für die Hauptrolle in einer Verfilmung von Sylvia Plaths einzigem Roman "The Bell Jar" (auf Deutsch: "Die Glasglocke"). Es wäre ihr erster Auftritt als Schauspielerin in einem Spielfilm überhaupt.