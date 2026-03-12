Die Glasglocke: Billie Eilish soll ihr Schauspieldebüt geben

Zwei Oscars, zehn Grammys - und bald vielleicht auch die große Leinwand: Billie Eilish soll Berichten zufolge kurz davor stehen, die Hauptrolle in einer Verfilmung von Sylvia Plaths Roman "Die Glasglocke" zu übernehmen.

Billie Eilish (24) steht kurz davor, eine neue Bühne zu betreten - und die ist deutlich größer als jede Konzerthalle. Laut einem Exklusivbericht von "Deadline" befindet sich die zweifache Oscar-Preisträgerin in fortgeschrittenen Verhandlungen für die Hauptrolle in einer Verfilmung von Sylvia Plaths einzigem Roman "The Bell Jar" (auf Deutsch: "Die Glasglocke"). Es wäre ihr erster Auftritt als Schauspielerin in einem Spielfilm überhaupt.

Eilish soll die Hauptfigur Esther Greenwood verkörpern. Die Rolle der jungen Frau, die unter dem Druck gesellschaftlicher Erwartungen zusammenbricht, würde zu Eilish passen. Die Musikerin ist seit Jahren bekannt für ihre introspektiven, oft düsteren Texte, in denen sie sich mit ihren inneren Konflikten auseinandersetzt.

Regie führen soll Oscar-Preisträgerin Sarah Polley, die zuletzt mit "Die Aussprache" und dem Drama "An ihrer Seite" internationale Aufmerksamkeit erregt hat. Polley schrieb auch das Drehbuch. Der US-Verleih Focus Features sei kurz davor, einen Deal abzuschließen, heißt es.

Rekordverdächtige Karriere, neues Kapitel

Eilish hat in ihrer Karriere bereits Maßstäbe gesetzt, die kaum jemand vor ihr erreicht hat. Mit zehn Grammy Awards und zwei Oscars für den besten Originalsong gehört sie zu den meistdekorierten Musikerinnen ihrer Generation. Ihren ersten Oscar erhielt sie 2022 für den James-Bond-Titelsong "No Time to Die", den zweiten 2024 für "What Was I Made For?" aus dem "Barbie"-Film. Mit 22 Jahren wurde sie damit zur jüngsten zweifachen Oscar-Gewinnerin der Geschichte - und ist die einzige Preisträgerin, die im 21. Jahrhundert geboren wurde.

Plaths Roman erschien 1963. Das Werk schildert halbautobiografisch den psychischen Zusammenbruch Greenwoods. Es spiegelt auch Plaths eigene Erfahrungen mit Depression. Die Schriftstellerin litt selbst unter der Krankheit und beging kurz nach dem Erscheinen ihres Romans Suizid. In den USA wurde das Buch zum sofortigen Bestseller und ist inzwischen in über 40 Sprachen übersetzt worden.

Viele Versuche, wenige Erfolge

Eine bedeutende Verfilmung von Plaths Roman gab es bislang nur einmal: 1979 inszenierte Larry Peerce eine Kinoadaption mit Marilyn Hassett und Julie Harris in den Hauptrollen. Seitdem ist das Projekt immer wieder ins Stocken geraten. Julia Stiles sollte 2007 die Hauptrolle übernehmen - daraus wurde nichts. Kirsten Dunst wollte Mitte der 2010er Jahre Regie führen, mit Dakota Fanning als Esther Greenwood, doch auch dieser Plan scheiterte. 2019 berichteten US-Medien von einer Serienadaption durch den Sender Showtime mit Frankie Shaw - auch dieser Anlauf verlief im Sande.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111