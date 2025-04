Die Giovanni Zarrella Show: Giovanni Zarrella lädt hochkarätige Stars zur großen Tanzparty

Mit "Die große Tanzparty" hat Giovanni Zarrella (47) das passende Motto für seine nächste "Giovanni Zarrella Show" gefunden. Am 3. Mai (20:15 Uhr im ZDF) lädt der Moderator zum Tanz in den Mai. Drei Stunden lang werden deutsche Schlager- und Popstars, aber auch internationale Gäste am Bodensee für Stimmung sorgen.

Roland Kaiser, Mark Keller und mehr

Inzwischen hat das ZDF die komplette Gästeliste veröffentlicht: Unter anderem werden Beatrice Egli, Michelle, Inka Bause, Ella Endlich, Bernhard Brink und Thomas Anders erwartet, der auf 40 Jahre Modern Talking zurückblickt. Stammgast Roland Kaiser (72) ist gleich in doppelter Funktion da, denn er wird nicht nur einen neuen Song präsentieren, sondern auch gemeinsam mit dem Ensemble des Musicals "Romeo & Julia" auf der Bühne stehen.

Lesen Sie auch

Ebenfalls neue Musik zeigen Max Giesinger und Alvaro Soler. Außerdem sind Joris, Newcomerin SOPHIA, die Ten Tenors, Lou Bega mit seinem "Mambo No. 5" und die irische Tanzformation "Lord Of The Dance" dabei. Und auch Schauspieler werden ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen: "Bergdoktor"-Star Mark Keller sowie Annette Frier zusammen mit Soulsänger Stefan Gwildis, die den Sinatra-Klassiker "Somethin' Stupid" in die deutsche Version "Sowas Blödes" verwandelt haben.

Emotionales Wiedersehen

Ein besonderes Wiedersehen steht Gastgeber Giovanni Zarrella mit Choreograf Detlef D! Soost (54) bevor, dem er den Beginn seiner Karriere bei Bro'Sis zu verdanken hat. Jetzt werden die beiden nach vielen Jahren erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne stehen.

Auch für die US-amerikanische Pop- und Schlagersängerin Peggy March (77) ist der Auftritt am Bodensee etwas Besonderes: Sie gewann vor 60 Jahren bei den Schlagerfestspielen in Baden-Baden. In der Show wird sie jetzt mit ihrem Klassiker "Mit 17 hat man noch Träume" in einer neuen Duettversion mit Oli.P. auftreten. "Legenden-Alarm! Wir sind megahyped, euch die unglaubliche Peggy March auf unserer Bühne zu präsentieren! Diese Powerfrau hat Musikgeschichte geschrieben und zeigt uns, dass wahre Leidenschaft kein Verfallsdatum kennt", kündigt die offizielle Instagram-Seite der Show die Musikerin an.

Die kommende, vorab aufgezeichnete Ausgabe ist bereits die zweite "Giovanni Zarrella Show" in diesem Jahr. Erst im Februar begrüßte der Showmaster seine Fans bei einer Live-Variante.