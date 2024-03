Die Geschichte eines Femizids: Wie ein Frauenmörder seine kaltblütige Tat vor sich rechtfertigt

1 Nach dem Mord an Sabine P. sichern Polizeibeamte Spuren am Tatort. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren (Ex)-Partner getötet. Vor fünf Jahren hat Hans P. die Mutter seiner Kinder ermordet. Noch immer beruft er sich auf Notwehr.











Link kopiert



Sabine P. kann nicht mehr sagen, was geschehen ist. Sie kann nicht vom Leben mit ihrem Ehemann oder – was in dieser Geschichte vermutlich von ebenso großer Bedeutung wäre – ihren Zukunftsplänen vom Leben ohne ihn berichten. Man würde ihr gerne zuhören. Das Erzählen müssen die Gerichtsakten übernehmen. Sabine P. ist tot. Getötet vom Vater ihrer drei erwachsenen Kinder. Gestorben durch die Hand des Mannes, mit dem sie am Tag ihrer Ermordung im November 2018 über drei Jahrzehnte verheiratet war. Drei Jahre zuvor hatte sie sich von ihm getrennt, die gemeinsame Wahlheimat Australien verlassen und war nach Deutschland in die Nähe von Stuttgart gezogen.