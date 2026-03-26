Berühmte Original-Rennwagen, interaktive Themenwelten und rund 90 Minuten Motorsportgeschichte: Die internationale Formula-1-Ausstellung gastiert ab dem 20. Mai 2026 in München - unter anderem mit Michael Schumachers Mercedes W02 als einem der zentralen Exponate.
Wer in diesem Frühjahr oder Sommer nach München reist, findet im ehemaligen Paketpostamt der Stadt ein besonderes Ausflugsziel: Die internationale Formula-1-Ausstellung gastiert vom 20. Mai bis 14. September 2026 im Pineapple Park an der Arnulfstraße. München ist die zehnte Station der Wanderausstellung weltweit - und die zweite in Deutschland. Die Tour startete 2023 in Madrid, wo die Schau zur meistbesuchten Temporary Exhibition des Landes avancierte. Es folgten Wien, Toronto, London, Buenos Aires, Amsterdam, Oberhausen und Melbourne, zuletzt gastierte sie in Mexiko-Stadt. In Oberhausen kamen nach Veranstalterangaben mehr als 150.000 Besucher.