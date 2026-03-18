Das Partyspiel "Hitster" kommt ins Fernsehen: Ab dem 12. April moderiert Elton bei RTL eine sechsteilige Gameshow, in der Promi-Duos ihr Musikgespür unter Beweis stellen müssen, indem sie Songs aus verschiedenen Jahrzehnten der richtigen Zeit zuordnen.

Wann erschien Helene Fischers Überhit "Atemlos" - im Jahr 2014 oder doch früher? Und kam "MMMBop" der Hanson-Brüder vor oder nach "Mambo No. 5" heraus? Das Kartenspiel "Hitster" hat aus dieser kollektiven Gedächtnislücke ein beliebtes Gesellschaftsspiel gemacht - und RTL daraus jetzt eine Fernsehshow.

"Hitster - Die Gameshow der größten Hits" startet am 12. April um 19:05 Uhr, auf RTL+ ist die Sendung bereits eine Woche früher verfügbar. Sechs Folgen lang führt Elton (54) durch ein Format, das im Kern auf einer simplen, aber leicht zu unterschätzenden Frage beruht: Wann erschien welcher Song - und was verbindet man damit?

"Man muss hier eigentlich nichts wissen", erklärt Elton selbst. "Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen - wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat. Alles Wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern."

Diese Stars sind dabei

Prominente Zweierteams ordnen die Songs in der Show chronologisch ein. "Song für Song reisen sie durch die Jahrzehnte voller Ohrwürmer, Chartstürmer und Klassiker aus Pop, Rock und Schlager und müssen die Songs auf einer Zeitleiste richtig einsortieren", teilt der Sender mit. Freuen dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem auf: Angelo und Gabriel Kelly, Ingolf Lück, Evelyn Burdecki, Andrea Kiewel, Jeanette Biedermann, Hans Sigl, Luca Hänni, Yvonne Catterfeld, Ben Zucker sowie das "Let's Dance"-Duo Joachim Llambi und Daniel Hartwich - und viele mehr.

Überraschungsauftritte von Künstlern, die für "Flashback-Momente" sorgen sollen, sind ebenfalls geplant: Nik Kershaw, Right Said Fred, Fun Factory, Maggie Reilly, Max Giesinger und Carol Decker von T'Pau haben Gastauftritte zugesagt.

Am Ende winken 10.000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck.