Das Partyspiel "Hitster" kommt ins Fernsehen: Ab dem 12. April moderiert Elton bei RTL eine sechsteilige Gameshow, in der Promi-Duos ihr Musikgespür unter Beweis stellen müssen, indem sie Songs aus verschiedenen Jahrzehnten der richtigen Zeit zuordnen.
Wann erschien Helene Fischers Überhit "Atemlos" - im Jahr 2014 oder doch früher? Und kam "MMMBop" der Hanson-Brüder vor oder nach "Mambo No. 5" heraus? Das Kartenspiel "Hitster" hat aus dieser kollektiven Gedächtnislücke ein beliebtes Gesellschaftsspiel gemacht - und RTL daraus jetzt eine Fernsehshow.