„My Little Pony“-Fans feiern in Ludwigsburg

13 Von den Figuren aus der Pony-Serie inspiriert: Besucher im Forum. Foto: /Simon Granville

Ausflug in eine Parallelwelt: Erwachsene Fans der knallbunten Animations- und Spielzeugwelt von „My Little Pony“ feiern ihr Hobby im Ludwigsburger Forum.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Junge Männer, die zärtlich bunte Ponys aus Plüsch an ihre Brust pressen. Mit Hörnern, Flügeln oder bodenlangen Schwänzen verkleidete Grüppchen, die mit verklärten Gesichtern Pony-Poster-, Button-, Kissen- oder Fahnenstände abklappern. Menschen, die im Gaming-Raum Pony-Spiele zocken und Schlangen von Leuten, die für Autogramme von und Fotos mit Pony-Synchronsprechern oder -Komponisten anstehen. Was am Wochenende bei der GalaCon im und vor dem Forum am Schlosspark vor sich geht, ist nicht von dieser Welt.