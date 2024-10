Die Fußballarena in Turin: Das erwartet die VfB-Fans im Juventus Stadium

7 Das Stadion von Juventus Turin, in dem an diesem Dienstagabend der VfB Stuttgart antreten wird. Foto: Imago/ANP

Viele Fußballstadien in Italien sind baufällig. Doch der Rekordmeister Juventus Turin besitzt eine hochmoderne Arena, in die seit ihrer Eröffnung 2011 allerdings nur noch 41 507 Fans passen.











Link kopiert



Ob das ein gutes Omen ist? Nach dem 0:4 in der Allianz Arena von München tritt der VfB Stuttgart nun an diesem Dienstagabend (21 Uhr) in seinem dritten Spiel der Ligaphase der Champions League im Allianz Stadium von Turin an. Denn wie beim deutschen Rekordmeister hat sich der Versicherungskonzern auch die Namensrechte an dem Stadion des italienischen Rekord-Titelträgers Juventus Turin gesichert.