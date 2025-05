Die fünf größten Must-haves: Das macht die Sandalen-Trends des Sommers aus

Sommer, Sonne, Sandalen! Aber welche Modelle sind 2025 angesagt? Unterschiedlicher könnten die größten Sandalen-Trends kaum sein: Die eine Variante betont Eleganz und Femininität, die nächste punktet mit Komfort und Coolness. Welche Modelle sollte im kommenden Sommer jede Fashionista in ihrem Schrank haben und wie lassen sie sich geschickt kombinieren?

Riemchen-Sandaletten: Feminin, elegant und wandelbar

Laut "Vogue" müssen Wildledersandalen dieses Jahr Platz für feine Riemchensandalen machen, die sich elegant um Füße und Knöchel schmiegen. "Riemchen-Sandaletten sind total weiblich und sexy", bringt es auch Katharina Martin, Modeexpertin des Deichmann-Magazins "Shoe Fashion", auf den Punkt. "Mit einem hohen Absatz strecken sie das Bein und passen perfekt zu luftigen Kleidern. Wer es legerer mag, greift zur flachen Variante - sie verleiht jedem Look eine verspielte Note."

Stylistin Akiko Stiebeling schwört ebenfalls auf die Vielseitigkeit der Riemchen-Sandaletten: "Am besten mit süßen Kleidchen oder fließenden Stoffen, die den Fuß sanft umspielen. Fließende, flatternde Stoffe unterstreichen die Eleganz der Sandalette."

Für einen modernen Stilbruch empfiehlt Martin: "Ich liebe es, feminine Modelle mit einer derben Denim-Jeans oder einem lässigen Hemd zu kombinieren. So wird der Look alltagstauglich und eignet sich perfekt für die Arbeit oder einen Shopping-Tag." Auch im Business-Style lassen sich Riemchen-Sandaletten integrieren, wie Stiebeling betont: "Ein cleaner Look mit Blazer und weiter Hose funktioniert wunderbar. Es bleibt feminin, aber wirkt zugleich professionell."

Farblich dominieren in diesem Jahr Weiß, Creme- und Beigetöne, ergänzt durch kräftige Akzente: "Weiß ist die Trendfarbe der Saison", so Martin. "Aber auch ein wenig Rot oder Lackdetails setzen Highlights."

Satinriemen-Sandalen: Eleganz für den Sommerabend

Für festliche Anlässe oder den eleganten Abend-Look sind Sandalen mit Satinriemen der Trend des Sommers. Mit feinen Satinbändern, die sich zart um den Knöchel wickeln, verleihen sie jedem Outfit eine edle und zugleich leichte Anmut - wie eine Ballerina. Wie sich die Sandalen kombinieren lassen, zeigte Zoë Kravitz (30) Anfang März bei der Paris Fashion Week: Die Schauspielerin und Regisseurin kombinierte ein Paar goldbraune Satinriemen-Sandalen von Saint Laurent mit einem grauen Slipkleid und einem beigefarbenen Fellmantel.

Toe-Ring-Sandalen: Der minimalistische Trend

Ein weiteres Highlight sind Toe-Ring-Sandalen, die prominent auf den Laufstegen von Modehäusern wie Hermès, Tod's oder The Row für Frühling/Sommer 2025 waren. Sie bestechen durch ihre minimalistischen Riemen und den auffälligen Ring um den großen Zeh. "Manche Sandalen, insbesondere Pantoletten, können den ganzen Tag lang schwer an den Füßen zu behalten sein - ein Paar mit Zehenring behebt dieses Problem", zitiert die britische "Vogue" Christina Martini, Kreativdirektorin bei Ancient Greek Sandals.

Das Beste an der Sandale? Sie passt zu fast allem und verleiht jedem Look eine moderne, edgy Note. "Tragen Sie sie zu luftigen Kleidern und Kaftanen für einen Strandurlaub oder zu weiten Leinenhosen und Jeans für einen Tag in der Stadt", rät Martini. "Ihr minimalistisches, fast nacktes Design verleiht jedem Look eine dezente Eleganz."

Pantoletten: Natürlichkeit trifft auf modische Upgrades

Die zweite große Sandalenströmung in diesem Jahr geht laut den Expertinnen in Richtung Komfort - aber mit Upgrade. Pantoletten mit Tieffußbett haben längst nicht mehr das Image der funktionalen Gesundheitssandale. "Wir haben sie alle im Schrank, aber jetzt sind sie echte Key-Pieces", sagt Katharina Martin von Deichmann.

Wie trägt man den Trend, ohne nach Hauslatschen auszusehen? Laut Martin sind "Pantoletten perfekt für den Sommer: Sie passen zu Shorts, fließenden Maxikleidern oder luftigen Stoffhosen. Das macht sie zu einem vielseitigen Begleiter für Freizeit und Urlaub. Besonders angesagt sind Modelle mit dicken Broschen, goldenen Details oder Strass-Verzierungen." Ein großes Thema sei auch Leoprints, so Martin: "Das sieht auch bei Pantoletten toll aus und bringt eine Extraportion Coolness in den Look."

Clogs: Der Klassiker mit modernem Twist

Komfortabel wird es auch bei diesem Comeback eines alten Klassikers: Die robusten Clogs sind 2025 wieder da. Mit modernen Details wie metallicfarbenen Elementen oder Korksohlen eroberten sie die Laufstege der kommenden Saison. Besonders Modelle mit Blockabsatz, wie sie etwa Model Iris Law (24) kürzlich in Paris trug, machen den Schuh nicht nur zum stylischen Hingucker, sondern auch zum gemütlichen Alltagsbegleiter. Clogs passen perfekt zu lockeren Sommerkleidern oder sogar Jeans und bringen eine frische, aber dennoch praktische Eleganz. Der minimalistische Stil und die klare Formgebung machen sie zum perfekten Must-have für den Sommer.