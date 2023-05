1 Waltraud Ulshöfer und ihr Mann Fritz Kuhn Foto: KD Busch/Stadt Stuttgart

Fritz Kuhn verkündete im Januar, nicht mehr für das Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters zu kandidieren. Was sagt seine Frau dazu?









Stuttgart - Ich hab so viel zu erzählen“, sagt Waltraud Ulshöfer. So viel, weil im Januar für sie und ihren Mann Fritz Kuhn fast 40 gemeinsame Jahre in der Politik enden. Und weil sich für sie ein Kreis schließt: Im Januar 2020 hat Kuhn angekündigt, dass er sich nicht für eine zweite Amtsperiode als Oberbürgermeister bewerben werde. „Überraschend“, wie es unisono hieß. Ihr Mann habe über Weihnachten Zeit gebraucht, „um mit sich zu ringen“, sagt Waltraud Ulshöfer. „Da war ich eine Weile still.“