Die Folgen des Onlinehandels Bestellen heißt nicht behalten

Von Sven Hahn 07. April 2018 - 07:00 Uhr

Experten schätzen, dass allein durch retournierte Onlinebestellungen, rund 350 Millionen Paketsendungen pro Jahr in Deutschland entstehen. Foto: dpa-Zentralbild

Mehr als 50 Prozent aller von Onlinehändlern versandten Pakete werden zurückgeschickt. Hunderte Millionen zusätzlicher Sendungen sind die Folge. Der logistische Aufwand ist extrem, die Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt werden zum Problem.

Stuttgart - Mach Dein Wohnzimmer zu ­Deiner Umkleidekabine. Jessica (Name von der Redaktion geändert) ist 29 und scheint ihr Leben an diesem Motto eines großen Online-Händlers ausgerichtet zu haben. Die junge Frau arbeitet bei einer Bank und lebt allein. Sie verdient – wie sie selbst sagt – ordentliches Geld. Das meiste gibt sie für Mode aus. Jessica kauft fast ausschließlich im Internet ein. Bis zu zehn Pakete kommen pro Woche bei ihr an. Den Großteil davon schickt sie wieder zurück.

Mehr zum Thema

Die junge Frau hat blonde Haare. Ihre Kleindung wirkt penibel ausgesucht – Mode hat für Jessica einen enormen Stellenwert. Doch die Logistik hinter ihren Einkäufen erfordert von der 29-Jährigen mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit wie die Auswahl des nächsten Outfits. Die jüngsten Einkäufe sind sorgsam im Wohnzimmer aufgehängt. „Das alles schicke ich wieder zurück“, sagt sie und zeigt auf einen Kleiderständer, der bis an den Rand der Stange mit Kostümen, Hosen, T-Shirts und Röcken behängt ist.

Jessica ist kein Einzelfall. „Wir beobachten einen exorbitanten Anstieg bei der ­Anzahl der Retour-Sendungen“, berichtet Björn Asdecker. Er ist Wissenschaftler an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und beschäftigt sich seit seiner Doktorarbeit maßgeblich mit dem Thema Retourenmanagement. Asdecker schätzt die Retourenquote, bezogen auf die Anzahl der versandten Pakete im Online-Handel, auf „mehr als 50 Prozent“.

Keine Lust im Stau zu stehen oder einen Parkplatz zu suchen

Verantwortlich für diesen hohen Anteil an Rücksendungen sind nach Meinung des ­Wissenschaftlers in erster Linie junge ­Frauen. „Wir sprechen dabei von der Altersklasse zwischen Ende 20 und Mitte 30“, so Asdecker. Abgesehen von der im Schnitt ­höheren Modeaffinität würden bei Frauen durch Werbung und Modemagazine viel zu oft unrealistische Erwartungen an Produkte geweckt, die beim Auspacken der Ware dann rasch enttäuscht würden, so der Wissenschaftler weiter.

Bei Jessica hat das Zurückschicken von Mode, die sie im Netz bestellt, hingegen ­Kalkül. „Wenn ich ein neues Kleid will, dann kaufe ich mehrere Größen und unterschiedliche Farben vom selben Modell“, erzählt sie. Was passt und gefällt, bleibt, der Rest geht zurück. Steht ein festlicher Anlass oder eine besondere Party ins Haus, werden bis zu sechs komplette Outfits bestellt: „Ich ­brauche ja eine gewisse Auswahl“, sagt Jessica und lacht.

Auf die Frage, warum sie diese Einkäufe fast ausschließlich über das Internet ­abwickelt und nicht die Kaufhäuser und Shoppingcenter der Innenstadt nutzt, sagt sie: „So spare ich mir das Im-Stau-Stehen und die ewige Suche nach einem Parkplatz.“ Außerdem sei das Zurückschicken inzwischen sehr komfortabel, sagt sie. Bei einigen Händlern könne man die Retouren an einem selbst vereinbarten Ort und zu einer frei wählbaren Uhrzeit einzeln abholen lassen. „Dann spare ich mir auch noch den Weg zur Post“, erzählt Jessica.