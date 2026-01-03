Die Folgen der Wirtschaftskrise: Tiefe Risse in der Sozialpartnerschaft

Das lange geübte Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wankt, das Vertrauen schwindet – das ist ein Risiko für die Zukunft des Standorts, meint unser Autor.
Geht es nach dem Willen der Wirtschaft, dann soll dieses Jahr endlich die von ihr dringend angemahnte Zeitenwende in der Arbeitswelt bringen: mit Umwälzungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Immer größer wird die Ungeduld, immer aggressiver wird der Ton. Landauf landab werden die Arbeitnehmer auf nachhaltige Einschnitte eingestimmt – Arbeitgebervertreter sehen das Heil in einem Verzicht auf einstmals hart erkämpfte Errungenschaften.