Bei Rock am Ring gab es einen Überraschungsgast: Am Freitag stand Olaf von der Band Die Flippers bei dem Musikfestival am Nürburgring auf der Bühne. Am Nachmittag kam der 77-jährige Schlagersänger im roten Glitzer-Jackett für einen kleinen Auftritt auf die Hauptbühne. Nach knapp 15 Minuten war die Überraschung vorbei. Die Fans, die sonst zu Rock und Rap feiern, sangen die Hits „Wir sagen Dankeschön“ und „Lotusblume“ laut mit.