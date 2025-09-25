Die Filderklinik wird 50: Viele Promis lassen sich in dieser Klinik behandeln – was macht sie besonders?

Die Filderklinik gehört seit 50 Jahren zu Filderstadt. Was macht dieses Krankenhaus aus? Was ist dort anders als an anderen Kliniken?
Autor Michael Ende hat sich in der Filderklinik behandeln lassen. Die Tochter von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist dort zur Welt gekommen. „Wir hatten und haben sehr viele prominente Patientinnen und Patienten“, sagt Geschäftsführer Nikolai Keller. Darunter Schauspielerinnen, Politiker und bekannte Leute aus der Fußballwelt. Konkrete Namen darf er nicht nennen. In die Klinik kommen Menschen, die auf den Fildern und in der Region Stuttgart zu Hause sind, aber auch aus ganz Deutschland. „Weil wir einen guten Ruf haben“, sagt Keller. „Weil wir ein hoch spezialisiertes, zertifiziertes Krankenhaus sind.“ Es werde Medizin auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand geboten. „Wir machen aber noch mehr.“