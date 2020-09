Diese Promis treten in der Show gegeneinander an

1 Olivia Jones und Jochen Schropp moderieren die "Festspiele der Reality Stars". Foto: SAT.1 / Willi Weber

Sat.1 sucht "die hellste Kerze" unter den deutschen Realitystars: Diese Promis treten in der Spieleshow "Die Festspiele der Reality Stars" an.

"Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" wird am 4. und am 11. September um 20:15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. In der Spieleshow, moderiert von Olivia Jones (50) und Jochen Schropp (41), werden die prominenten Kandidaten auf Allgemeinwissen und Geschicklichkeit geprüft. Sie müssen auf einem Plüsch-Pony reitend "Likes" sammeln oder sich als "menschliche Bowlingkugel" betätigen. Für die Verlierer gibt es eine Torte ins Gesicht und ihre Kerze wird von Thorsten Legat (51) ausgelöscht. Am Ende bleibt die "hellste Kerze" übrig. Diese Promis treten an.

Erste Ausgabe

Am 4. September treffen ehemalige Datingshow-Kandidaten auf Ex-Bewohner des "Promi Big Brother"-Hauses: Claudia Obert (58), 2017 Kandidatin bei "PBB", wird ebenso wie der beliebte "Bachelor" Paul Janke (38) teilnehmen. Auch mit dabei: "Love Island"-Kandidat Yasin Cilingir (28), der aktuell bei "Like Me - I'm Famous" zu sehen ist und beim "Sat.1 Promiboxen" antreten wird. Bei letzterem werden auch "Promis unter Palmen"-Star Matthias Mangiapane (36) und Ex-Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel (33) zu sehen sein.

Theresia Fischer (28), die durch ihre Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" und "PBB" bekannt wurde, Jürgen Milski (56), Partysänger und "Big Brother"-Kandidat der ersten Stunde, Tobias Wegener (27), ehemaliger Islander bei "Love Island" und Drittplatzierter bei "PBB", "GNTM"-Star Gina-Lisa Lohfink (33) und "PBB"-Teilnehmerin Ginger Costello-Wollersheim (34) komplettieren das Kandidatenfeld der Festspiele.

Zweite Ausgabe

In der zweiten Ausgabe am 11. September werden weitere Promis lustige Spielchen absolvieren: Die "Promi Big Brother"-Gewinnerin der ersten Staffel, Jenny Elvers (48), trifft dabei auf die Siegerin des TV-Containers von 2019, Janine Pink (33). Auch Joey Heindle (27) war 2019 bei "PBB", landete hinter Pink auf dem zweiten Platz. Datingformate sind mit "Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic (28) und "Love Island"-Kandidat Marcellino Kremers (26) vertreten.

Hinzu kommen Partysängerin und Dschungelkönigin von 2014 Melanie Müller (32) und die beiden Ex-Dschungelcamper, TV-Auswanderer Chris Töpperwien (46) und Erotikmodel Micaela Schäfer (36), die beide auch im "Sommerhaus der Stars" zu sehen waren. Dort nahmen auch Ennesto Monté (45) und Helena Fürst (46) teil. Das Paar trennte sich nach den Dreharbeiten, bei den "Festspielen der Reality Stars" treffen sie nun wieder im TV aufeinander.