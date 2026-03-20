Das Smartphone nimmt im Alltag vieler Menschen in Deutschland immer mehr Zeit ein. Das zeigt eine neue Studie. In zwei Jahren ist die Bildschirmzeit deutlich gestiegen.

Die Zeit der Deutschen mit ihrem Smartphone steigt weiter. Das geht aus einer aktuellen Befragung des Digitalverbands Bitkom hervor. Im Durchschnitt verbringen die Menschen demnach täglich 180 Minuten, also drei Stunden, vor dem Handybildschirm. Der Branchenverband hat dies in einer Umfrage unter 1.006 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland ermittelt.

Jüngere Menschen länger am Bildschirm Im Vergleich zu einer Umfrage des Verbands, die im März 2024 veröffentlicht wurde, ist die Bildschirmzeit damit deutlich gestiegen. Damals waren es noch gut 150 Minuten am Tag. Wie viele erwartet haben dürften, zeigt die Erhebung, dass jüngere Menschen dabei mehr Zeit mit ihren Smartphones verbringen als die älteren.

Die Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen schaut demzufolge täglich durchschnittlich 216 Minuten auf das Smartphone. Die 30- bis 49-Jährigen kommen auf 192 Minuten und die 50- bis 64-Jährigen auf 177 Minuten. Selbst die über 65-Jährigen sind noch fast zwei Stunden am Handy, sie verbringen gut 113 Minuten vor den Geräten.

Zum Vergleich: Die "JIM-Studie 2025" (Jugend, Information, Medien), die im vergangenen November veröffentlicht wurde, kommt zu einem ähnlichen durchschnittlichen Ergebnis bei Jugendlichen. Die Erhebung des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest stellte fest, dass die tägliche Smartphone-Bildschirmzeit unter Kindern und Teenagern zwischen zwölf und 19 Jahren, die einbezogen wurden, im Durchschnitt 231 Minuten betrug. Hier gab es jedoch deutliche Unterschiede: 18- und 19-Jährige kamen demnach sogar auf 278 Minuten, Zwölf- bis 13-Jährige auf 166 Minuten.

Neue Routinen

"Das Smartphone ist für viele längst die Fernbedienung des Alltags", beschreibt Dr. Sebastian Klöß, Bitkom-Experte für Consumer Technology, die Nutzung. Er gibt zu bedenken: "Dabei geht es aber nicht nur um mehr Bildschirmzeit, sondern um veränderte Routinen. Wer vieles mobil erledigt, nutzt das Smartphone häufiger, kürzer und über den Tag verteilt."

Die Zeit, die Nutzerinnen und Nutzer mit klassischen Anrufen verbringen, ist dabei gesunken. Durchschnittlich sind es 26 Minuten, vor zwei Jahren waren es noch 29 Minuten. 56 Prozent benutzen das Smartphone beim Telefonieren wie bei einem althergebrachten Telefonhörer aus Zeiten ehemals dominanter Festnetztelefonie. 48 Prozent bevorzugen das Telefonieren per Headset oder Kopfhörer und 42 Prozent benutzen häufig Freisprechfunktionen. 37 Prozent halten das Smartphone beim Telefonat für gewöhnlich längs vor den Mund.