Das Smartphone nimmt im Alltag vieler Menschen in Deutschland immer mehr Zeit ein. Das zeigt eine neue Studie. In zwei Jahren ist die Bildschirmzeit deutlich gestiegen.
Die Zeit der Deutschen mit ihrem Smartphone steigt weiter. Das geht aus einer aktuellen Befragung des Digitalverbands Bitkom hervor. Im Durchschnitt verbringen die Menschen demnach täglich 180 Minuten, also drei Stunden, vor dem Handybildschirm. Der Branchenverband hat dies in einer Umfrage unter 1.006 Menschen ab 16 Jahren in Deutschland ermittelt.