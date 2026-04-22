Die Farbe in meinem Leben: Sarah Engels feiert ihren Julian mit einer süßen Liebeserklärung

Julian Engels feiert seinen 33. Geburtstag, und seine Ehefrau Sarah Engels widmet ihm auf Instagram einen rührenden Liebesbrief, begleitet von 20 Bildern.
Sarah Engels (33) gratuliert ihrem Ehemann Julian Engels liebevoll zu seinem 33. Geburtstag. Am 22. April teilte die Sängerin auf Instagram eine Bilderstrecke, die in 20 Aufnahmen intime Einblicke in die Beziehung der beiden bietet. Von Urlaubsfotos über Hochzeitsbilder bis hin zu alltäglichen Schnappschüssen ist alles dabei. Begleitet werden die Bilder von einem Liebesbrief.