Die Farbe in meinem Leben: Sarah Engels feiert ihren Julian mit einer süßen Liebeserklärung

Sarah Engels (33) gratuliert ihrem Ehemann Julian Engels liebevoll zu seinem 33. Geburtstag. Am 22. April teilte die Sängerin auf Instagram eine Bilderstrecke, die in 20 Aufnahmen intime Einblicke in die Beziehung der beiden bietet. Von Urlaubsfotos über Hochzeitsbilder bis hin zu alltäglichen Schnappschüssen ist alles dabei. Begleitet werden die Bilder von einem Liebesbrief.

"Heute hat die reinste Seele dieser Welt Geburtstag", beginnt Sarah Engels ihre Liebesbotschaft an Ehemann Julian. Das Bild dazu zeigt das Paar lachend in einem Park. "Happy Birthday an meine bessere Hälfte", schreibt sie im nächsten Slide. "Die Liebe meines Lebens", fügt sie bei einem Bild am Meer bei Sonnenuntergang hinzu. "...und den allerbesten und coolsten Daddy, den man sich nur vorstellen kann", heißt es schließlich zu einem Bild, das die beiden beim Wandern mit Tochter Solea (4) zeigt.

"Er liebt Action und Adrenalin genauso wie ich"

"Mit ihm an meiner Seite bin ich so viel stärker, dass wir einfach mal so einen Marathon laufen können", schreibt Sarah Engels zu einem entsprechenden Bild. "Seit sieben Jahren ist er die Farbe in meinem Leben und macht jeden Tag so viel bunter", folgt im nächsten Slide. "Er liebt Action und Adrenalin genauso sehr wie ich", offenbart Engels zu einem Bild, das das Paar in Neopren-Anzügen und Klettergurten zeigt.

Zum nächsten Sonnenuntergangsbild am Meer, auf dem sie sich innig küssen, schreibt Sarah Engels: "Er hat mir einen ganz besonderen Weg von Liebe gezeigt. Einen, den ich nie kannte." Zu einem weiteren Wanderbild fügt sie hinzu: "Und hübsch ist er auch noch! Einfach den Jackpot geholt vor sieben Jahren." Zum Hochzeitsfoto schreibt Engels: "Ich würde immer wieder 'Ja' sagen."

Sarah Engels und der Ex-Fußballer Julian Büscher sind seit Mai 2021 verheiratet, wobei er ihren Namen angenommen hat. Zusammen haben sie die vierjährige Tochter Solea. Aus ihrer vorherigen Ehe mit Pietro Lombardi (33) stammt Engels zehnjähriger Sohn Alessio.

Die Fans sind begeistert von Sarah Engels' Geburtstagsgrüße an ihren Mann. "Wie wundervoll geschrieben, liebe Sarah! Ich freue mich von Herzen, dass ihr zwei einander gefunden habt", schreibt eine Userin. Eine andere findet: "Was für eine Liebeserklärung!"