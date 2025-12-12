Die Fantastischen Vier: Zwei weitere Stopps auf Der letzte Bus-Tour

Die Fantastischen Vier haben weitere Shows für ihre finale Tournee angekündigt. Die Band wird "zwei weitere Male unter freiem Himmel" Halt machen.

Das Ende einer Ära: Die Fantastischen Vier hatten Anfang November auf Instagram ihre Abschiedstournee angekündigt. Unter dem Titel "Der letzte Bus" werden Smudo (57), Thomas D (56), Michi Beck (58) und And.Ypsilon (58) ab Dezember 2026 noch einmal durch Deutschland und Österreich touren - bis 2028 soll die finale Reise dauern. Jetzt gibt es zwei Zusatzstopps.

"Surprise! 'Der letzte Bus' hält 2027 noch zwei weitere Male unter freiem Himmel", erklärte die Hip-Hop-Band, die mit Hits wie "MFG", "Troy", "Sie ist weg" oder "Tag am Meer" berühmt wurde, in einem Instagram-Beitrag. "Macht euch bereit zum Einsteigen!" Demnach wird die Tour am 19. Juni 2027 in Mönchengladbach (SparkassenPark Mönchengladbach) und am 18. August 2027 in Braunschweig (BraWo Bühne) Halt machen. Tickets sind bereits erhältlich. Weitere Termine sollen im kommenden Jahr bekannt gegeben werden.

Arena-Shows und Open Airs

Der Band steht ein volles Programm bevor: Nach einer Arenatournee (Dezember 2026 bis Februar 2027) folgen zunächst Open-Air-Konzerte im Sommer 2027. Im Rahmen der finalen Tour wollen die Musiker Stopps an Orten machen, die ihnen besonders am Herzen liegen, oder an denen sie bisher noch nie aufgetreten sind. "Nach über 36 Jahren, unzähligen Shows und legendären Momenten heißt es: Abfahrt ein letztes Mal", hieß es in einem Instagram-Post vom 12. November. "Die Fantastischen Vier gehen auf letzte große Tournee - mit neuer Show, großer Bühne und all den Songs, die Generationen geprägt haben."

2026 treten sie unter anderem in Berlin, Stuttgart und Hannover auf. Anfang 2027 folgen unter anderem Frankfurt am Main, Dortmund, Köln, Hamburg und München. Im Sommer sind Stopps in Tettnang, Friedberg, Bonn, Erfurt oder Dresden geplant.