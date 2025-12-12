Die Fantastischen Vier: Zwei weitere Stopps auf Der letzte Bus-Tour

Die Fantastischen Vier haben weitere Shows für ihre finale Tournee angekündigt. Die Band wird "zwei weitere Male unter freiem Himmel" Halt machen.
Das Ende einer Ära: Die Fantastischen Vier hatten Anfang November auf Instagram ihre Abschiedstournee angekündigt. Unter dem Titel "Der letzte Bus" werden Smudo (57), Thomas D (56), Michi Beck (58) und And.Ypsilon (58) ab Dezember 2026 noch einmal durch Deutschland und Österreich touren - bis 2028 soll die finale Reise dauern. Jetzt gibt es zwei Zusatzstopps.