Die Fantastischen Vier: Rapper Thomas D in der Notaufnahme

Rap-Fans in Sorge um Thomas D: Das Mitglied der Fantastischen Vier musste am gestrigen Dienstag nach einem mysteriösen Insektenstich in die Notaufnahme. Ein versprochenes Update zu seinem Gesundheitszustand blieb bislang aus.

Dieses Malheur kommt denkbar ungelegen: Mitten in seiner laufenden Tournee mit der Hamburger Jazz-Band The KBCS musste sich Thomas D (55), legendärer Rapper der Fantastischen Vier, am gestrigen 13. August in die Notaufnahme einer Klinik begeben. Wie ernst die Lage ist, blieb bisher unklar.

Bereits am Vormittag hatte der Musiker seinen Fans auf Instagram in einem kurzen Video eine riesige Beule an seinem linken Arm vorgeführt. Zu diesem Zeitpunkt war er anscheinend noch zu Scherzen aufgelegt und kommentierte seinen Post mit den Worten "Unterhalb vom Ellenbogen. Hat mich gestern was gestochen. Das Insekt soll sich bitte melden, sonst bin ich echt sauer".

Lebensbedrohliche Sepsis nach Insektenstich

Einige Stunden später folgte ein weiteres Video des Rappers, diesmal aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, in dem er seinen Fans mitteilt, bereits seit drei Stunden auf die Begutachtung durch einen Arzt zu warten. Nachdem sein Warten offensichtlich ein Ende hatte, folgte sein bislang letztes Lebenszeichen. In dem Clip war der Musiker nun mit einer schwarzen Schiene an dem betroffenen Arm zu sehen und gab folgendes Update: "Leck mich am Arsch... In ner Stunde weiß ich, was ich hab. Aber wahrscheinlich Sepsis und ein Tier, das in den Schleimbeutel gestochen hat, deswegen müssen wir den Arm jetzt stilllegen. Wow..."

Fans warten ungeduldig auf Entwarnung

Da sich Thomas D nach dieser Nachricht nicht mehr mit einer finalen Diagnose zurückmeldete, dürfte bei so manchem Fan langsam Unruhe aufkommen. Denn mit einer Sepsis, im allgemeinen Sprachgebrauch als Blutvergiftung bekannt, ist keineswegs zu spaßen. Die potentiell lebensbedrohliche Komplikation tritt bei verschiedensten Infektionskrankheiten auf und entsteht, wenn die körpereigenen Abwehrreaktionen auf die Infektion die eigenen Gewebe und Organe schädigen.

Ob die Geschichte, was zu hoffen ist, glimpflich für den Sänger ausgeht, bleibt abzuwarten. Dass er sich umgehend in die Notaufnahme begeben hat, dürfte Schlimmeres verhindert haben. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass Thomas D seine derzeitige Tournee wie geplant fortsetzen kann. Bereits am morgigen 15. August steht ein Termin im thüringischen Jena an, danach sollten weitere Auftritte auf Festivals folgen.