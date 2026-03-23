Die Fantastischen Vier: Letzte Tour – hier wird es Zusatzkonzerte geben

Dutzende Konzerte und jetzt noch neun Zusatztermine: Die Fantastischen Vier wollen auf ihrer letzten Tour möglichst viele Fans mitnehmen. Deshalb treten sie öfter auf als geplant.
Die Fantastischen Vier kosten ihren Abschied ordentlich aus und bieten auf ihrer angekündigten letzten Tour angesichts zahlreicher ausverkaufter Shows weitere Sommerkonzerte an. Für die ersten Termine der Tour über die Open-Air-Locations seien die Karten enorm schnell verkauft worden, teilte der Veranstalter Semmel Concerts in Berlin mit. Deshalb lege die Band mit neun weiteren Terminen nach - „damit niemand leer ausgeht“, wie es Fanta Vier-Sänger Michi Beck formuliert.